Gilberto Mora hace historia: el mexicano que superó un récord de 100 años en la Copa del Mundo 2026

Gilberto Mora (14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas) escribió su nombre en letras de oro dentro del futbol internacional. Al ingresar como suplente en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, en la victoria de la Selección Mexicana 2-0 sobre Sudáfrica, el juvenil rompió paradigmas de longevidad deportiva.

Con 17 años y 240 días de vida, el mediocampista de los Xolos de Tijuana se convirtió de manera oficial en el sexto futbolista más joven en disputar un encuentro en toda la historia de la FIFA. Además, se consolidó como el participante de menor edad entre los 1,248 atletas convocados al certamen continental, siendo el único menor de edad registrado.

El Olimpo de la juventud en los Mundiales

La lista que ahora integra el seleccionado mexicano representa un auténtico repaso por la aristocracia del balompié mundial. Gil Mora se posicionó inmediatamente detrás de un mito eterno de las canchas:

Norman Whiteside (Irlanda del Norte): 17 años y 41 días en España 1982.

(Irlanda del Norte): 17 años y 41 días en España 1982. Samuel Eto’o (Camerún): 17 años y 98 días en Francia 1998.

(Camerún): 17 años y 98 días en Francia 1998. Femi Opabunmi (Nigeria): 17 años y 100 días en Corea-Japón 2002.

(Nigeria): 17 años y 100 días en Corea-Japón 2002. Salomon Olembé (Camerún): 17 años y 184 días en Francia 1998.

(Camerún): 17 años y 184 días en Francia 1998. Pelé (Brasil): 17 años y 235 días en Suecia 1958.

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El ingreso del orgullo de Chiapas significó también la caída de una marca mexicana que dormía desde hace casi un siglo. El récord previo le pertenecía a Manuel ‘Chaquetas’ Rosas, quien participó en la edición fundacional de Uruguay 1930.

Una carrera meteórica en la Liga MX

El ascenso de Mora es el reflejo de un talento generacional que ha pulverizado marcas locales a una velocidad vertiginosa.

Mora debutó en la Liga MX el 18 de agosto de 2024 con tan solo 15 años. Apenas doce días después, le anotó al Club León para consagrarse como el anotador más joven de la primera división mexicana. Su debut con la selección mayor ocurrió en enero de 2025, previo a coronarse campeón de la Copa Oro 2025. A sus 17 años, Gil Mora ya camina sobre las huellas de O’Rei Pelé.