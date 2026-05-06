Gilberto Mora pone el ejemplo; se adelantó al resto de seleccionados en el CAR

Hablar de Gilberto Mora es motivo de orgullo para Javier Aguirre. El técnico de la Selección Mexicana puso de ejemplo la disposición del mediocampista juvenil de los Xolos de Tijuana.

A pesar de que el Tijuana no logró su pase a la Liguilla, Gil Mora decidió reportar antes de lo acordado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

“Uzbekistán y Australia ya empezaron sus trabajos, estamos en ruta, insisto que ya empezó el Mundial, me tiene ilusionado, sólo reiterar el apoyo de los jugadores, ponen todo de su parte. Gil Mora ya lleva tres días trabajando”, reveló Javier Aguirre.

“La emoción le sale hasta por los poros", dijo Javier 'El Vasco' Aguirre sobre Gilberto Mora Mexsport

Premio al mérito lo que insiste el seleccionador, quien califica también la actitud del futbolista de 17 años.

“La emoción le sale hasta por los poros. El orgullo está en la selección, vienen con mucha ilusión, lo palpamos, los sentimos, creo que estamos preparando algo importante”, añadió.

Los jugadores citados a la concentración deben reportar este miércoles, con plazo a las 20:00 horas para la cena en la que Javier Aguirre pretende tener con los 20 convocados (ocho de ellos en calidad de sparring).

“Insisto, hemos tenido partidos de diversa índole, tenido el apoyo de la liga, de los clubes. Mi sentir es la ilusión de estar aquí, no nos la puede quitar nadie, de estar en la noche y preparando el evento para hacer un gran Mundial, porque no tiene precio pertenecer a la Selección”.

Gilberto Mora, quien ha superado una pubalgia que lo marginó de gran parte de la actividad del Clausura 2026 y de los juegos amistosos del año, al momento registra cinco partidos con la Selección Mexicana mayor.

En ese sentido, el mensaje de Javier Aguirre fue para expresar lo que desea del resto de jugadores de la Liga MX, quienes gozaron de un descanso antes de empezar los trabajos en la burbuja tricolor y pensar en los duelos amistosos contra Ghana, Serbia y Australia antes del Mundial 2026.

“Agradecer a todos los clubes, a Chivas al verse afectado en Liguilla (cinco convocados) y Toluca por estar en torneo intercontinental (Concachampions), ayudan en todos los sentidos a la selección”, añadió en su mensaje desde el CAR.