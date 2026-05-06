La Selección Mexicana y Hublot presentan alianza, pero los comentarios en X se salieron de control

La firma relojera suiza Hublot y la Federación Mexicana de Futbol reafirmaron su alianza estratégica mediante la presentación de un nuevo reloj edición especial de la Selección Nacional. El evento, celebrado en la sede de la Femexfut, en Toluca, destacó la sinergia entre la alta relojería y el balompié tricolor.

Mikel Arriola, presidente de la Femexfut, resaltó que en este ciclo mundialista México estará bajo la lupa por el evento deportivo que se celebrará en junio de 2026.

"El 11 de junio vamos a tener 6 billones de ojos puestos en México, 6 billones de ojos puestos en las marcas, y las marcas se pueden encarnar de manera muy clara con ejemplos de mexicanos de excelencia", señaló.

La pieza está inspirada en el Tricolor. X: @miseleccionmx

Oribe Peralta, delantero inolvidable del Tricolor y medallista olímpico de Londres 2012, reflexionó sobre la importancia de la paciencia y el esfuerzo constante en la vida de un atleta.

"Si quieres construir algo sólido y fuerte, tiene que ser a base de esfuerzo, dedicación, pero sobre todo de esperar el tiempo adecuado", señaló Oribe.

Braulio Luna, mundialista de Francia 1998, también se refirió a las claves para alcanzar el éxito: "Hay un conjunto de factores que hay que mezclar muy bien, que es insistencia, persistencia y resistencia. No puedes tener solamente talento sin esforzarte".

De corruptos no los bajaron

La cuenta oficial del Tricolor en X, @miseleccionmx, divulgó el boletín correspondiente de este reloj y algunas fotos de la presentación, pero los comentarios se salieron de control, todo al calor del affaire de los seleccionados de las Chivas.

La gente ironizó en redes sociales sobre el asunto. Especial.

El usuario @LuisCar85250846, apuntó: "Ganen copas, pinches estafadores y pónganse a jugar, no a vender mmds". Otro más, @olmedo006, señaló: "Para lo único que sirven, vender y hacer dinero… porque deportivamente no hacen nada".

@alexmillan7777 fue más lejos: Like aquí en los que estén de acuerdo que @miseleccionmx @FMF Aguirre y demás chinguen bien a toda su madre, tengo boletos para 7 juegos del mundial en USA, iba a comprar los dos jerseys de México, ahora compro más que pura VRG, corruptos e ineptos". Por su parte, @carlosagm87 puso "HAHAHA, se pasan, traen un desmadre en la mañana y ahora sacan un comercial, de verdad les vale madre lo deportivo haha".