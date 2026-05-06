Donald Trump revela el octágono en la Casa Blanca: Así lucirá el histórico escenario de UFC Freedom 250

El jardín sur de la Casa Blanca apareció transformado en una arena de combate en las imágenes reveladas el miércoles por Donald Trump, quien presentó el diseño preliminar del evento UFC Freedom 250, una función programada para el próximo 14 de junio y que pretende instalar un octágono frente a una de las residencias políticas más reconocidas del mundo.

Las representaciones mostradas por Trump exhiben un escenario temporal construido sobre el césped presidencial, con un octágono decorado con colores inspirados en la bandera estadunidense y rodeado por gradas para miles de espectadores. Detrás del escenario aparece la fachada principal de la Casa Blanca iluminada, mientras pantallas gigantes y estructuras de transmisión completan el diseño pensado para televisión global.

El mandatario presentó el proyecto tras reunirse en el Despacho Oval con peleadores de la Ultimate Fighting Championship, entre ellos Alex Pereira, Ilia Topuria, Justin Gaethje y Ciryl Gane.

La función formará parte de las celebraciones por el aniversario 250 de Estados Unidos y coincidirá además con el cumpleaños 80 de Trump. El evento ha sido promovido como uno de los proyectos deportivos más ambiciosos jamás organizados dentro del complejo presidencial.

Creo que va a ser el evento más grande que jamás hayamos tenido en la Casa Blanca”, afirmó Trump frente a medios y peleadores.

La Casa Blanca no suele organizar eventos deportivos, y estos son todos los mejores campeones del mundo. Son los mejores luchadores del mundo, se nota con solo mirarlos”, añadió.

Acceso VIP

La planeación contempla que aproximadamente cinco mil personas puedan ingresar al área principal del jardín presidencial, mientras otras 100 mil seguirían la función desde pantallas gigantes instaladas en The Ellipse, el parque ubicado al sur del complejo presidencial.

El 14 de junio se llevará a cabo la cartelera. REUTERS

Trump aseguró además que el acceso será gratuito para los asistentes seleccionados.

Las imágenes divulgadas muestran un concepto cercano a los grandes eventos deportivos estadunidenses, con plataformas elevadas, iluminación masiva y un esquema de seguridad diseñado para controlar uno de los mayores operativos públicos realizados alrededor de la Casa Blanca en tiempos recientes.

Un octágono frente al símbolo político de Estados Unidos

El evento ha sido impulsado directamente por Dana White, presidente de la UFC y aliado político cercano de Trump. White ha descrito la función como “el evento más grande en la historia de este deporte”.

De acuerdo con reportes citados durante la presentación, la organización planea invertir cerca de 60 millones de dólares en la producción y logística de la velada, cifra que incluye infraestructura temporal, transmisión internacional y protocolos de seguridad comparables a los utilizados durante el Super Bowl.

Donald Trump anunció que habrá 5 mil invitados. AFP

El combate principal anunciado enfrentará a Topuria y Gaethje, mientras Pereira y Gane también participarán en una de las peleas estelares del cartel.

Durante la visita al Despacho Oval, Topuria agradeció públicamente la oportunidad de competir en un escenario sin precedentes para las artes marciales mixtas.

“Queremos agradecerle por brindarnos esta oportunidad de organizar el evento más grande en la historia del deporte”, dijo el campeón de peso pluma. También quiero agradecer a Dios por regalarnos este hermoso día y por darnos la oportunidad de experimentar lo que se siente al estar en nuestro Despacho Oval”, añadió

Después del encuentro, Trump acompañó a los peleadores al balcón Truman para una sesión fotográfica con la fachada de Washington al fondo.

La UFC y la administración presidencial continúan afinando detalles logísticos para una función que alterará por una noche la imagen tradicional de la Casa Blanca. El lugar asociado históricamente con reuniones diplomáticas, ceremonias de Estado y conferencias presidenciales se prepara ahora para albergar reflectores, pantallas gigantes y un octágono rodeado de miles de aficionados.