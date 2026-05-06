Polémica Selección Mexicana vs equipos Liga MX estalla y provoca burlas de prensa internacional

La secuencia comenzó la noche del martes y se extendió hasta la mañana del miércoles con un efecto inmediato en la planificación de la Selección Nacional Mexicana rumbo al Mundial 2026. Lo que se había planteado como un periodo de concentración sin sobresaltos se transformó en una historia de tensiones entre clubes, jugadores y federación.

El primer movimiento surgió cuando se dio a conocer que Alexis Vega y Jesús Gallardo contaban con autorización para reincorporarse a Toluca y disputar la vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup ante Los Ángeles FC. Horas más tarde, ambos futbolistas aparecieron en entrenamiento con el club, una imagen que confirmó que el acuerdo original había tomado otro rumbo.

Amaury Vergara alza la voz

La situación no se quedó en lo deportivo. Desde Guadalajara, Amaury Vergara publicó un mensaje en redes sociales en el que expuso que había solicitado el regreso de sus jugadores tras considerar que el pacto inicial se había modificado. La postura abrió una grieta visible entre clubes en medio de una fase decisiva del calendario.

Para el mediodía del miércoles, Javier Aguirre compareció ante los medios con un comunicado leído en tono institucional. El seleccionador sostuvo que tanto Toluca como Chivas habían respetado el acuerdo y agradeció el respaldo recibido. En paralelo, reiteró el mensaje que ya había circulado desde la Federación Mexicana de Futbol, donde se advertía que los jugadores que no atendieran la convocatoria podrían quedar fuera del Mundial.

Prensa en Estados Unidos califica de vergüenza

Mientras el discurso buscaba cerrar filas, el episodio ya había cruzado la frontera. En Estados Unidos, el caso fue retomado por analistas y medios que cuestionaron la gestión del conflicto. The New York Times, a través del periodista Felipe Cárdenas en The Athletic, expuso que los futbolistas se encontraban en una encrucijada entre sus clubes y la selección, sin margen para cumplir con ambos compromisos.

En la misma línea, Tom Bogert, reportero de The Athletic, calificó como contradictorio el planteamiento de obligar a los jugadores a ausentarse de partidos clave en sus clubes para integrarse a una concentración previa.

La discusión se amplificó con voces como Hérculez Gómez y Taylor Twellman, quienes coincidieron en señalar el episodio como un manejo desacertado y sin coherencia deportiva.

Equipos como Uzbekistán y Australia ya iniciaron sus trabajos rumbo al Mundial, mientras México enfrenta un episodio que alteró la narrativa interna en cuestión de horas. En medio de calendarios cruzados y decisiones de último momento, la concentración tricolor quedó marcada por una historia que dejó de ser local para instalarse en la conversación internacional.