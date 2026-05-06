La Selección Mexicana, en jaque: el duro análisis de Ricardo Peláez sobre el Tri y la Liga MX

El futbol mexicano vive una etapa de incertidumbre profunda. Las recientes declaraciones de Ricardo Peláez, voz autorizada por su trayectoria como jugador y directivo, han puesto el dedo en la llaga sobre el estado actual de la Selección Mexicana y la estructura de la Liga MX, un ecosistema que, según expertos y la prensa, atraviesa una situación vergonzosa de cara al Mundial 2026. Al margen de la desactivación del llamado a rebelión del dueño de las Chivas del Guadalajara, hay, para el exariete del Necaxa, varas cosas a considerar.

Uno de los puntos más críticos señalados por Ricardo Peláez es el enfoque directivo de Javier Aguirre. Para el analista, la estrategia actual —marcada por las amenazas y la imposición hacia los futbolistas— es contraproducente. La tensión entre el cuerpo técnico y los clubes ha alcanzado niveles críticos, ejemplificados claramente con el comunicado de Chivas y la polémica por las ausencias de seleccionados.

El conflicto no es menor: la exigencia de la Femexfut, capitaneada en la operación por Duilio Davino, ha sido interpretada como una medida de fuerza que, en lugar de generar "convicción" y unión, ha fracturado la relación con equipos que, como las Chivas, se ven afectados en instancias decisivas como la liguilla.

“Felicito a Chivas por sacar ese comunicado, ya perdió Chivas la eliminatoria contra los Tigres por tener 5 ausencias y ahora resulta que acá no y para allá sí. A mí no me gusta la actitud de Javier Aguirre de amenazar a los jugadores... espérame tantito, si tú eres el técnico tienes que buscar lo contrario, integrar al grupo, lograr convicción, pésimo. Los mando en la Federación están al revés, Aguirre le manda a Duilio Davino”, apuntó.

Amaury y Peláez, durante el Torneo Apertura 2022: los días felices en el Rebaño Sagrado. Mexsport

Peláez no se limita a cuestionar al cuerpo técnico, sino que traslada su crítica a la raíz del problema: la toma de decisiones en la Femexfut. Bajo su visión, nos enfrentamos a la "peor versión de la Selección Nacional" y una liga que se ha estancado debido a la falta de acuerdos entre los dueños de los clubes.

"Hoy veo la peor liga, la peor versión de la Selección Nacional, malas decisiones, el futbol mexicano retrocedió, nos hemos estancado, era mucho mejor antes en todos los sentidos y no hay alguien que ponga a los dueños de acuerdo. Todo es ir para atrás, nos superamos cometiendo errores", señaló el exdirectivo del América y el Rebaño Sagrado.