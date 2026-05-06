¿Vuelve el Pistolero? Luis Suárez abre la puerta a su regreso a Uruguay para el Mundial 2026

El histórico delantero Luis Suárez, figura actual del Inter Miami, sorprendió este miércoles al dejar abierta la posibilidad de un retorno a La Celeste. A poco más de un mes para el inicio del Mundial 2026, el atacante afirmó que nunca rechazaría un llamado de su selección, marcando un cambio radical respecto a su decisión de retirarse el año pasado.

"Jamás le diría que no a la selección si me necesita, y más próximo a un Mundial", declaró el Pistolero durante una rueda de prensa tras el entrenamiento de su equipo en Miami.

El delantero de 39 años, quien anunció su retiro internacional en septiembre de 2024 tras el duelo por eliminatorias ante Paraguay, aprovechó el espacio para zanjar las diferencias que mantuvieron en vilo al futbol uruguayo. Tras su salida, Suárez había lanzado duras críticas sobre el manejo interno del director técnico Marcelo Bielsa, lo que generó un ambiente de tensión en el seno de la Asociación Uruguaya de Futbol.

El charrúa ha jugado con mayor intensidad durante los últimos meses en la MLS. Reuters

Hoy, con una postura conciliadora, el máximo goleador histórico de Uruguay admitió que sus declaraciones anteriores fueron un error. "Dije algo que no debería haber dicho. Uno asume sus errores y ya está, ya es cosa del pasado", confesó el jugador, buscando poner su compromiso patriótico por encima de cualquier conflicto personal o con el cuerpo técnico.

Este giro en la postura de Luis Suárez coincide con un repunte en su nivel futbolístico. Tras una etapa de menor participación con Javier Mascherano, el uruguayo ha recuperado la titularidad y la confianza bajo el mando de Guillermo Hoyos en el Inter Miami.

"Sigo teniendo esa adrenalina, esa ilusión de querer seguir jugando. Uno se da cuenta de que todavía tiene un poquito de cuerda", afirmó el ariete, quien se siente vigente para competir al más alto nivel.

Luis Suárez, genio y figura del futbol charrúa. Reuters

Aunque la decisión final recaerá sobre el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa, el mensaje de Suárez ha sacudido el entorno de la selección uruguaya a 36 días de la cita mundialista. Con su experiencia y capacidad goleadora, el Pistolero se ha puesto oficialmente a la orden, dejando claro que su historia con La Celeste podría no haber llegado a su fin.