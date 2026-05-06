Presentan cinturón de UFC Freedom 250 en la Casa Blanca: Donald Trump y campeones

En un acto sin dentro de la Oficina Oval, el presidente Donald Trump encabezó la presentación oficial del cinturón exclusivo de la UFC que se entregará en el evento Freedom 250. Acompañado por las figuras principales de la cartelera, el mandatario exhibió la pieza que conmemora el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, destacando por un diseño que incorpora los colores y elementos de la bandera estadounidense para la función del próximo 14 de junio.

Durante la ceremonia, los peleadores Ilia Topuria, Alex Pereira, Justin Gaethje y Ciryl Gane rodearon el escritorio presidencial. La interacción se tornó distendida cuando Topuria, actual monarca de los pesos ligeros, lanzó un comentario bromista al presidente al notar el respaldo hacia el retador local: “¿Por qué quieres darle la prueba más difícil a un amigo tuyo?”, cuestionó el campeón hacia el mandatario.

Por su parte, Donald Trump resaltó la magnitud histórica de convertir la residencia presidencial en un escenario de combate: “Creo que será el evento más grande que jamás hayamos tenido en la Casa Blanca. La Casa Blanca realmente no organiza eventos deportivos en su mayor parte. Estos son todos los más grandes campeones. Son los mejores luchadores del mundo. Se nota con solo mirarlos. Toda la gente está invitada. Nuestro país está invitado a esto. Es gratis”.

Aunque el acceso directo a los jardines de la Casa Blanca estará limitado a 4,500 asistentes, el CEO de UFC, Dana White, confirmó que el público masivo podrá seguir las acciones desde The Ellipse. En este espacio exterior se colocarán pantallas gigantes para recibir hasta 100,000 personas, permitiendo que la ciudadanía disfrute de las siete contiendas programadas en Washington, D.C. sin costo alguno.

Peleas principales en la Casa Blanca

La cartelera de UFC Freedom 250 contará con enfrentamientos de alto impacto por el título conmemorativo: