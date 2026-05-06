Ghana se presentará con "equipo B" para enfrentar a la Selección Mexicana en Puebla

La preparación de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 acaba de sufrir un revés que nadie vio venir en la planeación deportiva. El conjunto de Ghana, próximo rival del equipo nacional, destapó su lista de convocados para el duelo del 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, y la sorpresa no fue para bien. El cuadro africano aterrizará en suelo poblano sin sus máximos referentes, presentando una nómina alterna que deja mucho que desear para lo que el 'Vasco' Javier Aguirre tenía en mente.

Carlos Queiroz dirige a la selección de Ghana. REUTERS

El representativo conocido como las "Estrellas Negras" decidió guardar a sus mejores hombres, esos que amarraron de forma directa el boleto para la justa mundialista de Norteamérica. Esta situación caló hondo en el entorno del Tri, pues el cuerpo técnico buscaba un sinodal de alto peso para ensayar lo que vivirá el próximo 11 de junio, cuando México debute en la inauguración del mundial ante Sudáfrica en el Estadio Banorte. Al final, el ensayo contra el estilo africano será ante una plantilla con rostros poco conocidos.

UN EQUIPO ALTERNO QUE ENCIENDE LAS ALARMAS EN EL TRI

La razón por la cual el equipo ghanés vendrá con "parches" es puramente logística. El partido se programó en una fecha donde la mayoría de los campeonatos en el Viejo Continente todavía no bajan el telón o apenas terminaron sus actividades. Esto imposibilitó que los clubes europeos liberaran a los futbolistas estelares para viajar a la concentración. Por lo tanto, el Tri medirá fuerzas ante un grupo plagado de elementos que no son titulares y jóvenes que apenas buscan un lugar en la rotación internacional del Carlos Queiroz.

Porteros: Solomon Agbasi (Accra Hearts of Oak SC), Paul Reverson (Ajax FC), Gidios Aseako (Dreams FC).

Defensas: Oscar Oppong (Granada), Ebenezer Adade (Dreams FC), Ebenezer Annan (St Etienne), Manu Duah (San Diego FC), Nathaniel Adjei (Lorient), Razak Simpson (Nations FC), Dacosta Antwi (Anderlecht Futures), Ebenezer Abban (Heart of Lions).

Convocatoria de la selección de Ghana. Foto: Redes Sociales

Mediocampistas: Emmanuel Edjei (Dundee United), Abdul Aziz Issah (Barcelona B), Augustine Boakye (St Etienne), Majeed Ashimeru (La Louviere), Rak-Sakyi Jesurun (Stoke City), Salim Adams (Medeama SC).

Delanteros: Daniel Agyei (Kocaelispor), Felix Afena-Gyan (Amedspor), Ibrahim Osman (Birmingham City), Prince Amoako (Nordsjaelland), Francis Amuzu (Gremio), Joseph Opoku (Zulte-Waregem).

AUSENCIAS DE PESO QUE LE QUITAN BRILLO AL ESPECTÁCULO

Lo que más dolió en la organización del evento fue confirmar las bajas sensibles de los referentes de la Premier League y otras ligas top. Para el duelo en Puebla, los aficionados se quedarán con las ganas de ver a Antoine Semenyo (estrella del Manchester City), Abdul Fatawu del Leicester City o a Kamaldeen Sulemana de la Atalanta. Tampoco vendrá Christopher Bonsu Baah, quien brilla en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita.

Estas ausencias le quitan sabor a un partido que ya tenía boletaje vendido y una expectativa alta. Ahora, la pelota quedó del lado de la Selección Mexicana, que deberá aprovechar el encuentro para pulir su sistema táctico, aunque el nivel de exigencia no sea el esperado. El 'Vasco' Aguirre tendrá que trabajar con lo que hay, sabiendo que el tiempo vuela y que enfrentar a una Ghana sin sus "Estrellas Negras" titulares no es el escenario ideal para medir el verdadero alcance del combinado nacional frente a los rivales de potencia física.