Olas de calor sofocan a México

El calor no da tregua en muchos estados del país, incluida la Ciudad de México. Los termómetros en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Guerrero llegan a marcar hasta los 45 grados centígrados. En la capital del país ha alcanzado más de 35 grados.

De acuerdo con el último informe semanal Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, de la Secretaría de Salud, en la temporada de calor 2026 se han notificado 217 casos y tres defunciones asociadas a golpes de calor.

Nuestro país está atravesando una situación crítica por el calor extremo registrado durante esta primavera 2026,

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hay un clima extremadamente caluroso en territorio nacional impulsado por una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera. Eso ha provocado que México esté en un estado de alerta climática que no parece dar tregua en el corto plazo, lo que ha generado en la población casos de deshidratación y golpes de calor.

Para los especialistas de salud pública, las ondas de calor extremo pueden tener efectos importantes en la salud humana, provocando ausentismo escolar y laboral, pérdidas en la productividad y elevados costos por atención sanitaria en comunidades locales. Y es que el calor puede provocar en la persona sofocamientos y golpes de calor que, de no prevenirse, pueden ocasionar la muerte. Sus principales síntomas son dolor de cabeza, mareos, problemas para respirar, desorientación, vómitos e, incluso, convulsiones.

Estos golpes de calor, de acuerdo con los médicos, ocurre cuando hay un aumento súbito de la temperatura corporal por exposición prolongada al sol o por realizar alguna actividad física en espacios calurosos y sin ventilación.

Se calcula que en el verano de 2022 las temperaturas extremas provocaron más de 60 mil muertes, únicamente en Europa, pese a la implementación varios planes de prevención contra la temporada. En México no hay planes de gran alcance para ayudar a la población, sobre todo aquella que no cuenta en sus hogares con acceso a agua potable y menos con ventiladores, una situación que se vuelve crítica durante las olas de calor. Mientras que en países europeos tienen bebederos, colocación de techos verdes para protegerse del sol, entre otras medidas, en nuestro país, las autoridades de Protección Civil y de Salud sólo hacen recomendaciones a la gente de tomar abundantes líquidos, evitar salir en las horas más intensas del sol y a usar protección solar, entre otras.

Para el SMN, todavía faltan algunas semanas más para que se terminen estas olas de calor intensa y, mientras esto ocurre, la población se asfixia por las altas temperaturas.

ABATELENGUAS

En los próximos días, el gigante mundial en telecomunicaciones Huawei y la Universidad Nacional Autónoma de México darán los primeros resultados obtenidos de la alianza en investigación que firmaron hace tiempo. Científicos de la Máxima Casa de Estudios realizan investigaciones acerca del alcance en la salud que pueden tener los llamados “relojes inteligentes” en enfermedades como la hipertensión arterial, entre otras. Al respecto, Iván Martínez, gerente de Marketing de Producto de la empresa china, destacó que la investigación que realiza la UNAM hacia algunos relojes inteligentes, entre los que están incluidos los smartwatches de Huawei, es un gran privilegio, pues se trata de la más importante universidad pública del mundo y sus hallazgos ayudarán a que los médicos y los pacientes vean en estos productos una herramienta poderosa que les dará un seguimiento más preciso de su estado de salud.

BAJO EL MICROSCOPIO

La recién nombrada secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez, de entrada, tiene dos encargos presidenciales que deberá llevar a buen puerto: la credencialización del sistema universal de salud y el de Salud, Casa por Casa, que son dos de los programas más importantes de salud para la presente administración federal y que, por cierto, no los lleva la Secretaría de Salud, sino Bienestar. Ojalá que Leticia Ramírez comience por mejorar las percepciones laborales de quienes trabajan en estos programas y que andan en la calle sin protección de seguridad social alguna.