El efecto Messi no basta: bares de Kansas City venderán alcohol desde las 6 am para atraer fans

En el centro geográfico de Estados Unidos, Kansas City intenta colocarse como uno de los epicentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La ciudad albergará seis partidos en el Arrowhead Stadium, casa de los Chiefs, incluidos encuentros de eliminación directa como octavos y cuartos de final.

A nivel deportivo, el calendario proyecta presencia de selecciones con alto arrastre global. Figuras como Lionel Messi y Virgil van Dijk estarán concentradas en el área metropolitana, junto con otras selecciones que utilizarán la región como base.

En paralelo, el estado de Missouri aprobó una legislación especial que permitirá a bares y restaurantes operar casi sin restricciones durante el torneo. Entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, los establecimientos podrán vender alcohol desde las 6 de la mañana hasta las 5 del día siguiente, lo que en la práctica abre la puerta a jornadas de hasta 23 horas continuas de servicio.

La medida busca capitalizar el flujo de aficionados esperado y extender el consumo durante todo el día, en una ciudad que se prepara para recibir atención internacional.

Expectativa alta en consumo, pero no en ocupación hotelera

El contraste aparece fuera de las barras. A pesar del despliegue logístico y del atractivo deportivo, el sector hotelero no reporta el mismo dinamismo. Datos de la American Hotel & Lodging Association indican que entre el 85% y el 90% de los hoteles en Kansas City registran reservas por debajo de lo habitual para un verano sin eventos.

La tendencia se inserta en un fenómeno más amplio dentro de Estados Unidos, donde cerca del 80% de los hoteleros en ciudades sede reporta niveles inferiores a lo previsto. El Mundial, planteado como un detonante económico, no está generando la ocupación anticipada en el sector.

El desajuste se vuelve más evidente al contrastarlo con la expectativa de asistencia. Proyecciones iniciales hablaban de más de cinco millones de turistas durante el torneo, una cifra que, por ahora, no se traduce en reservas efectivas.

El factor internacional y el desequilibrio en la demanda

Uno de los elementos que explica la brecha es la composición del visitante. Análisis recientes señalan que los viajeros nacionales están superando ampliamente a los internacionales, alterando el impacto económico previsto.

Las restricciones de visado, los costos de traslado y la complejidad logística de un torneo distribuido en tres países y 16 ciudades han limitado el flujo extranjero. Este desequilibrio reduce la estancia promedio y el gasto por visitante, variables clave para la industria hotelera.

La expectativa de los organizadores contemplaba una distribución más equilibrada entre turismo local e internacional. Sin embargo, la realidad apunta a un Mundial con estadios llenos, pero con menor derrama en sectores como el hospedaje. Entre el optimismo comercial y la cautela del mercado

Mientras los bares celebran la posibilidad de operar casi sin pausa y capitalizar el consumo continuo, hoteles y analistas mantienen una postura más prudente. La ampliación de horarios en Missouri refleja una apuesta por maximizar ingresos en torno al evento, incluso en un contexto de demanda irregular.

Kansas City encarna esa dualidad. Por un lado, una ciudad que se alista para recibir partidos de alto perfil y figuras globales. Por otro, un mercado que todavía no ve reflejado ese impulso en sus indicadores clave.

A semanas del inicio del torneo, el Mundial proyecta dos ritmos distintos. El de la fiesta, que se extiende durante casi todo el día en barras y restaurantes. Y el de las habitaciones, que siguen esperando a los huéspedes que, por ahora, no llegan en la magnitud prevista.

Partidos en Kansas City

Jueves, 16 de junio 2026

Partido 19 – Argentina vs Argelia – Grupo J- Estadio Kansas City

Sábado, 20 de junio 2026

Partido 34 – Ecuador vs Curazao – Grupo E - Estadio Kansas City

Jueves, 25 de junio 2026

Partido 58 – Túnez vs Países Bajos – Grupo F - Estadio Kansas City

Sábado, 27 de junio 2026

Partido 69 – Argelia vs Austria – Grupo J - Estadio Kansas City

Dieciseisavos de final

Viernes, 3 de julio 2026

Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L - Estadio Kansas City

Cuartos de final

Sábado, 11 de julio 2026

Partido 100 – Ganador Partido 95 v Ganador Partido 96 - Estadio Kansas City