¿Prioridad o distracción? Rafael Márquez prefiere la UFC sobre la jornada clave de la Liga MX a 100 días del Mundial

En una noche donde el futbol mexicano ofreció una de sus jornadas más intensas del torneo, la figura de Rafael Márquez apareció lejos de las canchas y encendió la conversación. El exdefensa, hoy auxiliar de la Selección Nacional bajo el mando de Javier Aguirre, asistió como invitado a la función de UFC celebrada en la Arena Ciudad de México mientras la Liga MX reunía partidos de alto voltaje.

La jornada incluía el triunfo de Toluca sobre Chivas, el duelo entre Cruz Azul y Monterrey y la visita de Tigres al América. Tres juegos con futbolistas que buscan un sitio en la lista final rumbo a la Copa del Mundo 2026. A casi 100 días del torneo, cada minuto de observación se vuelve oro puro. Bajo esa narrativa la presencia de Márquez en un evento de artes marciales mixtas levantó críticas en redes y programas de debate.

Ovación en la Arena, reprobación en redes

El ex apitán del Tricolor apareció en las pantallas gigantes antes de la pelea entre Édgar Chairez y Felipe Bunes. La escena se viralizó. Algunos aficionados lo tomaron con humor. Otros cuestionaron la prioridad del cuerpo técnico en la recta final de preparación.

En el entorno de la selección se insiste en que el seguimiento de jugadores se realiza con herramientas digitales, reportes de analistas y observadores en los estadios. La presencia física no es la única vía para evaluar. Sin embargo, la polémica nace de la simbología. En una liga que reclama atención y en una convocatoria que aún genera dudas, la imagen de un auxiliar en otro espectáculo deja espacio para la crítica.

Márquez, considerado el heredero natural del banquillo tricolor, vive un momento de transición. Su nombre suena como futuro técnico nacional tras el ciclo de Aguirre. Cada decisión pública pesa. Cada gesto se interpreta. El Mundial 2026 será en casa para México, Estados Unidos y Canadá. La presión no admite distracciones.