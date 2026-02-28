Goteras en el estadio BBVA de Monterrey encienden alarmas rumbo al Mundial 2026

El estadio BBVA, que durante la Copa del Mundo 2026 será identificado oficialmente como Estadio Monterrey, vivió este sábado una de sus jornadas más críticas en términos de infraestructura y resultados deportivos. Mientras los Rayados de Monterrey caían 2-0 ante Cruz Azul, profundizando su crisis en el Clausura 2026, el inmueble mostró deficiencias logísticas ante la presencia de una comitiva internacional de alto nivel.

Durante el encuentro, periodistas y personal de comunicación reportaron la presencia de goteras persistentes en la sala de prensa del estadio. El incidente ocurrió en un momento de especial sensibilidad política y deportiva, ya que una delegación oficial de los Países Bajos se encontraba en el recinto realizando una visita de inspección y supervisión técnica.

La inspección neerlandesa en el Gigante de Acero

La comitiva de los Países Bajos, que ha mantenido reuniones de logística y movilidad con el gobierno de Nuevo León, recorrió el inmueble con el objetivo de evaluar las condiciones para recibir a la afición neerlandesa. Según las proyecciones de competencia, la selección de los Países Bajos podría disputar un partido de dieciseisavos de final en esta sede, lo que convierte a Monterrey en un punto estratégico para la federación europea.

Sin embargo, las fallas en el techado del área de prensa generaron cuestionamientos sobre el estado de mantenimiento del estadio a poco más de 100 días del inicio de la justa mundialista. La sede regia es una de las tres plazas mexicanas, junto a Ciudad de México y Guadalajara, encargadas de albergar el torneo más importante de la FIFA.

Calendario mundialista en Monterrey

El Estadio Monterrey tiene programados cuatro encuentros de la fase de grupos, además de un duelo de eliminación directa, consolidándose como un pilar de la infraestructura deportiva en el norte del país:

Domingo, 14 de junio 2026 Partido 12: Ucrania/Suecia/Polonia/Albania vs Túnez Grupo F - Estadio Monterrey

Sábado, 20 de junio 2026 Partido 36: Túnez vs Japón Grupo F - Estadio Monterrey

Miércoles, 24 de junio 2026 Partido 54: Sudáfrica vs República de Corea Grupo A - Estadio Monterrey

Lunes, 29 de junio 2026 (Dieciseisavos de final) Partido 75: 1º Grupo F vs 2º Grupo C Estadio Monterrey

La filtración de agua en las zonas de trabajo de los medios de comunicación, justo cuando la mirada internacional está puesta sobre la sede, representa un revés administrativo para una organización que se enorgullece de poseer uno de los estadios más modernos de América Latina.