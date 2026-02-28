América saltará sin su amuleto ante Tigres: Zendejas se pierde el partido de esta noche

La enfermería del América tiene un huésped distinguido que se niega a marcharse. Alejandro Zendejas, el hombre que suele ponerle música al ataque azulcrema, volverá a ser el gran ausente en el tablero de André Jardine para el choque de esta noche ante Tigres. Aunque el olor a pasto y el roce con el grupo en los últimos entrenamientos sugerían un retorno balsámico, el cuerpo técnico ha decidido que la prudencia pese más que la urgencia. El mexicoamericano no será expuesto en el estadio azulcrema

Es una decisión en un calendario que no entiende de treguas. Jardine sabe que forzar a su extremo en la Jornada 8 podría ser un suicidio táctico de cara a la doble cartelera que asoma en el horizonte y la presión internacional de la Champions Cup de Concacaf. Prefiere perderlo 90 minutos hoy que despedirse de él por el resto del semestre.

Una pieza de cristal en el engranaje

El 2026 de Zendejas se lee como un reporte médico interrumpido por destellos de futbol. Su presencia en este torneo ha sido testimonial, Apenas 76 minutos sobre el césped. El calvario comenzó con dolencias que lo borraron del arranque del certamen, tuvo un regreso efímero en la visita al Olimpia en Honduras y terminó por romperse de nuevo en aquella Jornada 5 frente a Rayados. La ironía del destino dictó que, en el mismo partido donde anotó su único gol de la campaña, su musculatura gritara basta.

Desde ese colapso en Monterrey, el América ha tenido que aprender a caminar con una cojera evidente. Se extraña ese desequilibrio que rompe cinturas y abre cerrojos. La lista de partidos donde el ataque ha lucido huérfano de su verticalidad es ya una letanía. Tijuana, San Luis, Pachuca, Necaxa, Chivas y Puebla. Hoy, ante el cuadro de los Tigres, la ausencia se siente como un lastre para un equipo que navega en la séptima posición con apenas 11 unidades.

La baja de Zendejas abre la puerta a la sangre joven. Isaías Violante apunta a ser el dueño de la banda derecha, una responsabilidad mayúscula para quien debe llenar los zapatos de un seleccionado estadounidense. Pero el drama no termina en el último tercio del campo. En la retaguardia, el panorama es igual de volátil.

Kevin Álvarez, aquel lateral que llegó con etiqueta de inamovible, parece haber perdido la brújula en el esquema de Jardine. Por segundo encuentro consecutivo, el banquillo será su destino. El puesto le pertenece ahora a Aarón Mejía, el refuerzo invernal que ha sabido leer mejor las necesidades de una zaga que hoy será puesta a prueba.

América llega a este 28 de febrero con la obligación de ganar para no descolgarse de los puestos de liguilla directa, pero lo hace con el arsenal incompleto.