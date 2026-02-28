Ángel de Oro dejó sin cabellera a Johnny Consejo

Llegó la lucha decisiva para Ángel de Oro y Johnny Consejo, después de que la semana pasada pactaran el reto por las cabelleras. El luchador mexicano dejó sin cabello a la figura de All Elite Wrestling (AEW) en la batalla estelar del Viernes Espectacular en la Arena México.

“¡No manches, mi pelo! Veinticinco años y mi pelo famoso. Ángel de Oro…”, dijo Johnny Consejo tras perder la cabellera.

La batalla comenzó con gran ritmo. Johnny Consejo mostró el colmillo en un lance, cuando Ángel de Oro se aventó entre segunda y tercera cuerda, el de AEW se hizo a un lado para que el mexicano se estrellara en el muro de protección.

Después siguió el castigo para el mexicano, mientras el público se metía con todo con el luchador extranjero.

Ángel de Oro niveló las acciones y en otro lance ya no le pasó lo mismo, amagó, fue a las cuerdas y en su regreso, ahora sí se aventó para conectar con Johnny. El grito de México estremeció la Arena México.

Johhny Consejo se avivó en un lance de tercera cuerda de Ángel de Oro, cuando la réferi estaba distraída, lo recibió con un faul, pero el mexicano resistió el castigo y se fue contra el de AEW, aplicándole una plancha desde tercera cuerda, la réferi contó las tres de rigor para decretar el triunfo para el integrante de Los Hermanos Chávez.

CLAUDIO CASTAGNOLI RETIENE EL CAMPEONATO MUNDIAL

Claudio Castagnoli retuvo por quinta ocasión el Campeonato Mundial Completo del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), luego de vencer a Akuma con una “Neutralizadora”, en un triangular en el que también participó Euforia.

Por otro lado, Persephone se ganó su boleto al Campeonato Mundial Femenil del CMLL, luego de vencer a Olympia, por lo que ahora se enfrentará a Mercedes Moné el próximo 6 de marzo.

La cuarta edición del Torneo de Escuelas fue para Tornado y Rey Pegasus. Estudiante Jr y Feroz, además de Pantera Jr y Psycotic se quedaron cerca de la hazaña.