Cobra venganza por México; Imanol Rodríguez noquea a Kevin Borjas

La revancha fue mexicana. Imanol Rodríguez firmó una actuación explosiva en la UFC México al vencer por knockout técnico al peruano Kevin Borjas a los 4:21 del segundo asalto, en una noche vibrante en la Arena Ciudad de México.

Hace un año, Borjas había silenciado el recinto al derrotar a Lazy Boy Rodríguez, uno de los consentidos de la afición. El sudamericano regresó con la intención de consolidarse como el “verdugo de mexicanos”, pero la historia cambió de rumbo.

El combate arrancó a todo ritmo. En el primer round, Borjas conectó un golpe certero que mandó a la lona al peleador de Ensenada, Baja California. Sin embargo, Rodríguez resistió el castigo, encontró impulso en el apoyo del público y logró equilibrar la balanza con un derribo clave antes del cierre del asalto. La tensión fue tal que, tras la campana, ambos se encararon y encendieron aún más el ambiente.

Para el segundo episodio, el mexicano ajustó la estrategia. Un potente volado envió a Borjas a la lona y una ráfaga de golpes en el suelo obligó al réferi a detener la pelea, decretando el TKO a favor de Rodríguez.

Con este resultado, Imanol Rodríguez mantiene su invicto y se consolida como una de las cartas fuertes de la MMA mexicana.

“Estoy viviendo un sueño. Los sueños no se cumplen, se trabajan. He estado aquí todos los días preparándome para este momento y mírenme”, declaró el peleador tras la victoria.