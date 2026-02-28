Todos los campeones en la historia del Abierto Mexicano de Tenis: 1993-2026

El Abierto Mexicano de Tenis vivió su edición 33, donde el Guaje de plata engalanará las vitrinas de un 18º jugador; España es el país que más veces se ha consagrado, con un total de 13 títulos distribuidos entre 5 tenistas.

Desde 1993 y hasta 2026, el Abierto Mexicano de Tenis cuenta con 33 ediciones, ya que la edición de 1999 fue la única que no se llevó a cabo.

Los máximos campeones del AMT son: Rafael Nadal, Thomas Muster y David Ferrer, con 4 cetros para cada uno de ellos.

Rafael Nadal fue campeón en 4 ediciones del AMT: 2005, 2013, 2020 y 2022. Mexsport

De los 33 torneos, tenistas de 10 países diferentes se han podido consagrar en Acapulco. Estas son las naciones que ya cuentan con, al menos, un título correspondiente al Abierto Mexicano de Tenis:

España / 13

Austria / 5

Argentina / 4

Australia / 3

República Checa / 2

Brasil / 1

Perú / 1

Bulgaria / 1

Alemania / 1

Estados Unidos / 1

Campeones del Abierto Mexicano de Tenis 1993-2026

Estos son todos los tenistas que se han consagrado como monarcas del Abierto Mexicano de Tenis desde su primera edición:

1993 / Thomas Muster (Austria).

1994 / Thomas Muster (Austria).

1995 / Thomas Muster (Austria).

1996 / Thomas Muster (Austria).

1997 / Francisco Clavet (España).

1998 / Jirí Novák (República Checa).

1999 / No se celebró esta edición.

2000 / Juan Ignacio Chela (Argentina).

2001 / Gustavo Kuerten (Brasil).

2002 / Carlos Moyá (España).

2003 / Agustín Calleri (Argentina).

2004 / Carlos Moyá (España).

2005 / Rafael Nadal (España).

2006 / Luis Horna (Perú).

2007 / Juan Ignacio Chela (Argentina).

2008 / Nicolás Almagro (España).

2009 / Nicolás Almagro (España).

2010 / David Ferrer (España).

2011 / David Ferrer (España).

2012 / David Ferrer (España).

2013 / Rafael Nadal (España).

2014 / Grigor Dimitrov (Bulgaria).

2015 / David Ferrer (España).

2016 / Dominic Thiem (Austria).

2017 / Sam Querrey (Estados Unidos).

2018 / Juan Martín del Potro (Argentina).

2019 / Nick Kyrgios (Australia).

2020 / Rafael Nadal (España).

2021 / Alexander Zverev (Alemania).

2022 / Rafael Nadal (España).

2023 / Álex de Miñaur (Australia).

2024 / Álex de Miñaur (Australia).

2025 / Tomáš Macháč (República Checa).

2026 / Frances Tiafoe o Flavio Cobolli.

BFG