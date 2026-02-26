Sorpresita para el Vasco en cuanto llegó a Europa... Mateo Chávez lesionado con el AZ Alkmaar

Menuda sorpresa se llevó Javier Aguirre apenas aterrizó en Europa. Con la misión de evaluar a los jugadores lesionados y su tiempo de recuperación, preparó una visita a cada uno de ellos para medir los tiempos de aquí al Mundial, pero recibió malas noticias.

Mateo Chávez resistió 80 minutos en la victoria de su equipo, el AZ Alkmaar de Países Bajos en la ronda de repechaje de la Conference League ante el Noah de Armenia.

Con el partido controlado en su totalidad, el mexicano tuvo un forcejeo con un rival y cayó al césped en una jugada en apariencia inocua. Pero al levantarse sintió una punzada en el hombro izquierdo que le obligó a pedir el cambio mientras era atendido médicamente para no presionarlo más.

Se quedó en el exterior del estadio hasta el final del juego, con algunos de sus compañeros en la banca y al final del encuentro, festejó con ellos ante su público la goleada a favor de 4-0 que les dio el acceso a los octavos de final a la espera del rival en el sorteo.

Todo indica que la lesión no es grave, aunque falta la última palabra de los médicos para ver el proceso a seguir. Si todo sale bien, perderá 15 días de actividad para darle descanso a su hombro y que pueda estar listo para lo siguiente.

Mateo Chávez ha tomado regularidad en el futbol de Países Bajos. Archivo

El susto pues, quedaría en eso solamente y Javier Aguirre, que lo mantiene en el listado de los jugadores fuertes dentro del equipo, seguiría con su plan original.

El Vasco Aguirre espera verlo el próximo martes cuando pise territorio neerlandés y pueda platicar con él después de haber pasado por Bélgica con el Chino Huerta.

LAS LESIONES NO CEDEN

El técnico del Tri esperaba tener para inicios de marzo la lista compactada en un 90 por ciento, casi todos ellos con los jugadores de ligas europeas, sin embargo, las lesiones han detenido este proyecto.

"Es correcto, las lesiones han mermado nuestra capacidad para hacer la lista y tenerla lo antes posible. Es verdad que muchos de los jugadores que nos hicieron ganar dos títulos en el pasado no van a llegar".

Estos son los lesionados que tienen Javier Aguirre a casi 100 días del Mundial: