Árbitro le dejó un recuerdito con la cabeza a jugador del Toluca

Durante el partido entre Toluca y Chivas, el árbitro Oscar Mejía le dejó un recuerdito al jugador Andrés Pereira, mientras los futbolistas de los Diablos Rojos le decían algo al nazareno, en el duelo de la jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, que se disputó en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

El uruguayo Bruno Mendez se dirigió al árbitro y con Marcel Ruiz a un costado, Andrés Pereira llegó a escena, momento en que Oscar Mejía se volteó y le alcanzó a dar un impacto leve con la cabeza al jugador del Toluca.

Pereira se tocó la cara y el árbitro le hizo un ademán con las manos.

El Toluca venció 2-0 a Chivas con goles de Jesús Gallardo y Jorge Díaz Price, con lo que llegaron a 18 puntos para quitarle el liderato provisional al Guadalajara.

El árbitro le anuló dos goles a Armando ‘La Hormiga’ González por fuera de juego. El delantero salió de cambio en el segundo tiempo.

Andrés Pereira sufrió el impacto del árbitro en el Toluca - Chivas Mexsport

Chivas sumó su segunda derrota al hilo y, de paso, sufrió la lesión de Luis Romo en el primer tiempo.

La siguiente semana es jornada doble, pero Chivas no jugará, debido a que su partido contra León se disputará hasta el 18 de marzo de 2026.

El Toluca sí jugará y se medirá ante Pumas, en un duelo de invictos. El partido se disputará el martes 3 de marzo en el Olímpico Universitario, a las 9 de la noche.