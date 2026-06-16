¿Quién es el máximo goleador en Mundiales? Mbappé supera a Messi
Con el doblete de Mbappé, el astro francés ascendió posiciones en la lista de máximos goleadores en Copas del Mundo. Te contamos quiénes están en el Top 10
El astro francés Kylian Mbappé protagonizó una actuación brillante en el partido inaugural de Francia contra Senegal en el Mundial 2026, anotando un doblete que impulsó a Les Bleus a una victoria por 3-1.
Con estos dos goles, el delantero del Real Madrid elevó su cuenta histórica en Copas del Mundo y se consolidó en el top 3 de los máximos goleadores de todos los tiempos en la competición.
Esta performance no sólo rompió récords personales, sino que coloca a Mbappé en una posición privilegiada para amenazar el récord absoluto en un torneo expandido a 48 selecciones.
¿Quién es el máximo goleador en Copas del Mundo?
Miroslav Klose (Alemania) lidera la lista con 16 goles en 24 partidos repartidos en cuatro Mundiales (2002-2014). El alemán es sinónimo de consistencia, anotando en cada una de sus participaciones y coronándose campeón en 2014.
Ronaldo Nazário (Brasil) ocupa el segundo lugar con 15 goles en 19 encuentros a lo largo de cuatro torneos (1994-2006). El ‘Fenómeno’ brilló especialmente en 2002, donde marcó 8 goles y llevó a la Scratch Du Oro al título.
Gerd Müller (Alemania) se ubica tercero con 14 goles en solo 13 partidos y dos Mundiales (1970 y 1974). Conocido como ‘Der Bomber’, promedió más de un gol por partido, incluyendo 10 en 1970.
Kylian Mbappé (Francia) entra con fuerza en el top con 14 goles (tras su doblete ante Senegal) en tres Mundiales (2018, 2022 y 2026). A sus 27 años, ya superó a leyendas y busca el récord absoluto en un torneo con más oportunidades. Su hat-trick en la Final de 2022 es icónico.
Just Fontaine (Francia) y Lionel Messi (Argentina) comparten posiciones cercanas con 13 goles cada uno. Fontaine lo hizo en un solo Mundial (1958, récord de 13 en un torneo), mientras Messi los acumuló en cinco ediciones, coronándose campeón en 2022 con un impacto total.
Top 10 de goleadores en Copas del Mundo
Miroslav Klose - Alemania
- Goles: 16 goles
- Mundiales: 4
- Partidos: 24
- Último Mundial: 2014
Ronaldo - Brasil
- Goles: 15
- Mundiales: 4
- Partidos: 19
- Último Mundial: 2006
Gerd Müller - Alemania
- Goles: 14
- Mundiales: 2
- Partidos: 13
- Último Mundial: 1974
Kylian Mbappé - Francia
- Goles: 14
- Mundiales: 3
- Partidos: 16
- Último Mundial: 2026 (activo)
Just Fontaine - Francia
- Goles: 13
- Mundiales: 1
- Partidos: 6
- Último Mundial: 1958
Lionel Messi - Argentina
- Goles: 13
- Mundiales: 5
- Partidos: 29
- Último Mundial: 2026 (Activo)
Pelé - Brasil
- Goles: 12
- Mundiales: 4
- Partidos: 14
- Último Mundial: 1970
Sándor Kocsis - Hungría
- Goles: 11
- Mundial: 1
- Partidos: 5
- Último Mundial: 1954
Jürgen Klinsmann - Alemania
- Goles: 11
- Mundiales: 3
- Partidos: 17
- Último Mundial: 1998
Helmut Rahn - Alemania
- Goles: 10
- Mundiales: 2
- Partidos: 10
- Último Mundial: 1958