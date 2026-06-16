¿Quién es el máximo goleador en Mundiales? Mbappé supera a Messi

El astro francés Kylian Mbappé protagonizó una actuación brillante en el partido inaugural de Francia contra Senegal en el Mundial 2026, anotando un doblete que impulsó a Les Bleus a una victoria por 3-1.

Con estos dos goles, el delantero del Real Madrid elevó su cuenta histórica en Copas del Mundo y se consolidó en el top 3 de los máximos goleadores de todos los tiempos en la competición.

La Selección de Francia ganó ante Senegal en el Mundial REUTERS

Esta performance no sólo rompió récords personales, sino que coloca a Mbappé en una posición privilegiada para amenazar el récord absoluto en un torneo expandido a 48 selecciones.

¿Quién es el máximo goleador en Copas del Mundo?

Miroslav Klose (Alemania) lidera la lista con 16 goles en 24 partidos repartidos en cuatro Mundiales (2002-2014). El alemán es sinónimo de consistencia, anotando en cada una de sus participaciones y coronándose campeón en 2014.

Ronaldo Nazário (Brasil) ocupa el segundo lugar con 15 goles en 19 encuentros a lo largo de cuatro torneos (1994-2006). El ‘Fenómeno’ brilló especialmente en 2002, donde marcó 8 goles y llevó a la Scratch Du Oro al título.

Gerd Müller (Alemania) se ubica tercero con 14 goles en solo 13 partidos y dos Mundiales (1970 y 1974). Conocido como ‘Der Bomber’, promedió más de un gol por partido, incluyendo 10 en 1970.

Kylian Mbappé (Francia) entra con fuerza en el top con 14 goles (tras su doblete ante Senegal) en tres Mundiales (2018, 2022 y 2026). A sus 27 años, ya superó a leyendas y busca el récord absoluto en un torneo con más oportunidades. Su hat-trick en la Final de 2022 es icónico.

Just Fontaine (Francia) y Lionel Messi (Argentina) comparten posiciones cercanas con 13 goles cada uno. Fontaine lo hizo en un solo Mundial (1958, récord de 13 en un torneo), mientras Messi los acumuló en cinco ediciones, coronándose campeón en 2022 con un impacto total.

Kylian Mbappé hizo un festejo inédito de celebrar tocando la flauta. AFP

Top 10 de goleadores en Copas del Mundo

Miroslav Klose - Alemania

Goles: 16 goles

Mundiales: 4

Partidos: 24

Último Mundial: 2014

Ronaldo - Brasil

Goles: 15

Mundiales: 4

Partidos: 19

Último Mundial: 2006

Gerd Müller - Alemania

Goles: 14

Mundiales: 2

Partidos: 13

Último Mundial: 1974

Kylian Mbappé - Francia

Goles: 14

Mundiales: 3

Partidos: 16

Último Mundial: 2026 (activo)

Just Fontaine - Francia

Goles: 13

Mundiales: 1

Partidos: 6

Último Mundial: 1958

Lionel Messi - Argentina

Goles: 13

Mundiales: 5

Partidos: 29

Último Mundial: 2026 (Activo)

Pelé - Brasil

Goles: 12

Mundiales: 4

Partidos: 14

Último Mundial: 1970

Sándor Kocsis - Hungría

Goles: 11

Mundial: 1

Partidos: 5

Último Mundial: 1954

Jürgen Klinsmann - Alemania

Goles: 11

Mundiales: 3

Partidos: 17

Último Mundial: 1998

Helmut Rahn - Alemania