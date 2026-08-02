Miguel Herrera responde a Cruz Azul tras ‘calentar’ el partido con lema del Atlante

Cruz Azul llegó al Estadio Banorte con esbozos de exceso de confianza, mostrando el lema del Atlante: “Les guste o no les guste”; una vez finalizado el partido con derrota de 2-3 frente a los Potros de Hierro, Miguel Herrera se pronunció al respecto.

La Máquina llegaba al partido de la Jornada 3 como amplio favorito para hacerse de los 3 puntos, mantener su paso perfecto, el invicto de Joel Huiqui y tomar provisionalmente la cima del Apertura 2026, sin embargo, un aguerrido Atlante los sorprendió y evitó cada uno de estos hechos que terminaron en supuestos.

Una vez finalizado el compromiso y con la victoria en la bolsa, primera del Atlante desde su regreso a la Liga MX, Miguel Herrera se pronunció al respecto con orgullo, dejando sumamente claro el respeto hacia la entidad cementera que se proclama como campeón vigente del futbol mexicano y, por si fuera poco, como el monarca del Campeón de Campeones:

Qué bueno que nos copien, eso quiere decir que ya nos están recordando todos. Nos da gusto que nuestro lema sea cantado por todos. Con muchísimo respeto para una institución como lo es Cruz Azul, que es extraordinario, que además tiene un equipo extraordinario y que es el campeón y el Campeón de Campeones. Hoy le ganamos a un gran equipo”.

El estratega azulgrana también fue contundente y aseguró que Atlante estará peleando por los puestos de Liguilla en el Apertura 2026 de la Liga MX y, consciente sobre las posibles derrotas que pudieran llevarse durante la Fase Regular, Miguel Herrera suma un empate ante América y una victoria frente a Cruz Azul, dos de los sinodales más complicados que podrá enfrentar en el certamen nacional.

Ahora la Liga MX tomará un respiro para los 18 conjuntos del máximo circuito nacional, ya que la Leagues Cup 2026 entrará en curso y Atlante intentará dar un nuevo golpe de autoridad con la ilusión de quedar entre los 3 primeros del torneo binacional y colarse como uno de los mexicanos en la Concachampions 2027, misma que se disputará a partir del próximo mes de febrero.

BFG