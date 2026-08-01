Robert Lewandowski explota en la MLS: firma doblete con el Chicago Fire

Robert Lewandowski ya comenzó a dejar huella en la Major League Soccer. El delantero polaco firmó su primer doblete con el Chicago Fire y lideró el triunfo 2-1 sobre Charlotte FC, en un partido que marcó su debut como local con la camiseta del conjunto de Illinois.

El exjugador del Barcelona necesitó apenas tres encuentros para estrenarse como goleador en la MLS, confirmando el impacto que se espera de una de las grandes figuras del futbol europeo en el campeonato estadounidense.

De crack: Así cayeron las joyas del polaco en la MLS

Tras dos partidos de adaptación en suelo norteamericano, la pólvora del "Androide" polaco finalmente estalló ante sus nuevos aficionados con dos definiciones de auténtico 'Killer' del área:

El primero de la noche (Minuto 20): Lewandowski controló el balón en las afueras del área, se perfiló con una técnica impecable y sacó un zapatazo de pierna derecha que dejó sin oportunidad al arquero rival.

El de la victoria (Minuto 67): El polaco recibió un pase quirúrgico en los linderos del área chica, congeló el tiempo ante la salida del guardameta y definió con frialdad para sellar el triunfo de la escuadra de la Ciudad de los Vientos.

El Necaxa de la Liga MX, la siguiente víctima en la mira

Este fue el tercer compromiso oficial del histórico atacante europeo vistiendo la camiseta del Fire, club al que llegó como el fichaje bomba del torneo tras poner fin a su ciclo con el conjunto culé.

Con el ritmo goleador recuperado, Robert Lewandowski y el Chicago Fire ya preparan las maletas para su próximo gran reto internacional: medir fuerzas ante los Rayos del Necaxa en el torneo de la Leagues Cup, en un duelo que promete sacar chispas entre la MLS y el balompié mexicano.