Corren a artistas y comerciantes de las cercanías del Estadio Banorte 

Un par de liebres con las camisetas del Cruz Azul rompen con el tradicional panorama de las inmediaciones del Estadio Banorte, en la previa del juego entre el Cruz Azul y el Atlante.

Es 'Algodoncín' y 'Lía', un par de artistas que buscan con su creatividad contribuir al ingreso económico de su día. Ambos solamente piden “una ayuda voluntaria” para tomarse la tradicional fotografía del recuerdo.

Sin embargo, ambos fueron abordados por personal del Gobierno de la Ciudad de México, sus chalecos color guinda así los identifican.

Los servidores públicos amablemente les indicaron que no estaba permitido lucrar frente al Coloso de Santa Úrsula, una medida que incluye a los comerciantes ambulantes y puestos de comida, todos ellos desplazados sobre Calzada de Tlalpan.

“Lamentablemente ya todo es en una periferia del estadio, no nos están permitiendo estar cerca de la entrada, el gobierno sigue con logística del Mundial 2026, de que no estén los vendedores.

“De diferentes formas nosotros vendemos nuestra imagen. Yo soy Algodoncín, un conejo aficionado del Cruz Azul, y vengo a vender mi imagen, que se tomen la foto y se diviertan, que los aficionados la pasen bien, le vaya o no yo al equipo, la gente se identifica.

“Es un efecto dominó, porque pago renta, agua, predial, todos los servicios que pagamos los mexicanos, ya no podré ahora pagar una comida en un lugar y ese lugar no tendrá ese ingreso que yo genero”, expresó ‘Algodoncín’, que entre el maquillaje blanco prefirió mantener el anonimato.

Aunque genera molestia no lograr un aporte económico en jornada futbolística bajo el cobijo del tres veces estadio mundialista, ícono de la cultura futbolera del país, el artista caracterizado de liebre pide empatía a la expresión artística.

“Más que perder la inversión del día en maquillaje, es triste, lo de nosotros es artístico, creativo, no tiene tanto que ver con el dinero, es importante el dinero, la parte más artística es que nos vuelve sensibles, empáticos , nos vuelve hermanos y eso despierta en las personas”.

Su compañera ‘Lía’ también lamenta que como ellos, otras personas que buscan sustento económico en un entorno futbolístico se vean afectados.

“Es tradicional, da algarabía al futbol y por ser las mascotas. Los niños reaccionan, son una cosa muy hermosa, te abrazan, te platican, mucha alegría. Afecta a la economía, es un apoyo, una entrada para nosotros y sostenernos de manera alegre, digna y correcta”.

En esa línea estricta de las autoridades capitalinas, el famoso personaje de redes sociales 'Lady Wu' también reconoció sentirse afectado, al ser encargado de un local de tacos desde hace 15 años frente al Estadio Banorte.

“Desde que empezó el Mundial se complicó con los vendedores, cambió todo, no dejaron vender a nadie ni los que teníamos permiso antes. Yo estoy todavía por acá, con los cambios de la alcaldía, automáticamente a muchos nos quitaron y muchos se quedaron sin trabajo. No vendí como debe de ser, pusieron mucha vigilancia para eso”, comentó el personaje viral Eduardo Martínez 'Lady Wu'.