Después de 12 años, el Atlante vuelve a ganar en Primera División

El Atlante aguantó la presión de Cruz Azul en el Estadio Azteca y, con un partido intenso y de altibajos, lograron llevarse los tres puntos (2-3).

A pesar del sufrimiento en varios tramos del encuentro, especialmente cuando los cementeros reaccionaron, el equipo dirigido por Miguel Herrera encontró la forma de cerrar el resultado a su favor.

Jhojan Julio anotó el penalti de la victoria del Atlante MEXSPORT

El Atlante volvió a ganar después de 12 años

Esta no es una simple victoria para el Atlante, la última vez que los Potros ganaron en Primera División se remonta al Clausura 2014, el torneo en el que finalmente consumaron su descenso.

El 23 de marzo de ese año, en el Estadio Andrés Quintana Roo de Cancún, el Atlante derrotó 2-1 al Toluca como parte de la jornada 12, entonces uno de los equipos más fuertes del torneo.

Los goles de los Potros fueron obra de Roberto Gutiérrez, al minuto 31, con un zurdazo pegado al poste tras un pase de Luis Venegas, y de Michael Arroyo, quien convirtió de penal al 53.

Ese triunfo les permitió a los atlantistas sumar 18 puntos y meterse temporalmente en zona de liguilla, aunque no logró sacarlos del sótano de la tabla de cocientes.

Fue el último triunfo oficial del club en la Liga MX antes de consumar su descenso semanas después, y desde entonces pasaron más de 12 años sin volver a ganar en el máximo circuito… hasta esta noche frente a Cruz Azul.

El Atlante regresó fuerte a Primera División

Con esta victoria, el Atlante alcanzó cuatro puntos en sus primeros tres partidos del Apertura 2026. Arrancaron con derrota ante Necaxa, rescataron un valioso empate 1-1 ante el América en la jornada 2 en el mismo Estadio Azteca y ahora derrotaron a Cruz Azul.

Más allá de la suma de puntos, lo más importante es el mensaje que envían: empatar con las Águilas y vencer al campeón vigente demuestra que el regreso del Potro a Primera División no es solo nostálgico, sino competitivo.

Bajo la batuta de Miguel Herrera, el Atlante ha mostrado carácter y ha convertido su vuelta al máximo circuito en una historia con ilusión renovada.