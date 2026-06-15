Argentina busca el primer triunfo de Conmebol en el Mundial 2026

Argentina será el quinto país de Conmebol en tener actividad durante el Mundial 2026, haciendo su debut este martes 16 de junio ante Argelia desde el Kansas City Stadium; ninguno de los representantes sudamericanos logró imponerse en lo que va de la justa.

Defendiendo su corona obtenida en Qatar 2022, Argentina llega como el campeón vigente a la Copa Mundial de la FIFA que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, misma en la que Lionel Messi se convertirá en el primer futbolista en saltar al terreno de juego en 6 ediciones distintas.

Luego de 4 partidos disputados por parte de los equipos de Conmebol, estos son los resultados de una de las dos Confederaciones (junto a UEFA) que cuentan con títulos del mundo en sus vitrinas:

Paraguay 1-4 Estados Unidos / Grupo D.

Brasil 1-1 Marruecos / Grupo C.

Ecuador 0-1 Costa de Marfil / Grupo E.

Uruguay 1-1 Arabia Saudita / Grupo H.

Argentina Vs Argelia / martes 16 de junio – Grupo J.

Colombia Vs Uzbekistán / miércoles 17 de junio – Grupo K.

Uruguay se convirtió en el cuarto país de Conmebol sin ganar en el Mundial 2026. Reuters

Argentina Vs Argelia: ¿Cuándo y dónde ver?

Los actuales campeones del mundo abrirán la cartelera del Grupo J, mismo que comparten con Austria y Jordania en busca de los primeros 3 puntos que les darían la posibilidad de comenzar a soñar con su boleto hacia los 16avos de Final y defender su corona:

Día: martes 16 de junio, 2026.

Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Grupo e instancia: Grupo J, Jornada 1.

Estadio y capacidad: Kansas City Stadium / 69,045 espectadores.

Canales de TV: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.

Alternativas por streaming: Vix Premium, Izzi Go y Sky+.

* La actividad en el Grupo J concluirá el mismo día con el duelo entre Austria y Jordania que se llevará a cabo en Santa Clara una hora más tarde de que finalice el partido entre la Albiceleste y el cuadro africano.

El Kansas City Stadium cuenta con un aforo para 69,045 espectadores. Reuters

BFG