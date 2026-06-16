¡Mbappé y 10 más! Francia mete miedo y gana ante Senegal

La presentación de la subcampeona del mundo no pudo haber sido mejor, Francia se hizo presente en el Mundial 2026 y aunque les costó el arranque, de la mano de Kylian Mbappé vencieron a Senegal (3-1) para obtener sus primeros puntos.

Ferland Mendy, el ex portero del Chelsea, fue la figura de Senegal. Hizo tres grandes intervenciones, incluso un mano a mano sobre Mbappé, que hacían soñar a su afición, sin embargo, no pudieron contra los franceses.

Jugadores de Francia celebrando con Mbappé su gol REUTERS

El capitán y figura también le costó el inicio del partido, sin embargo, con toda su calidad, el jugador del Real Madrid guio a su selección a la victoria.

Francia, de menos a más ante Senegal

Fue un partido extraño el de Francia. Inició muy flojo y Senegal mantuvo la posesión en muchos tramos del encuentro, incluso llegó a manejar mejor el esférico.

Tan sólo este dato refleja lo que fue el equipo de Deschamps en la primera parte: finalizaron los primeros 45 minutos sin un sólo remate dentro de los tres postes.

Así de malo fue Francia en el primer tiempo. Un Mbappé muy malo, que tuvo dos oportunidades, pero no controló de buena manera.

Parecía que Les Blues iban a iniciar en esta Copa del Mundo al igual que España, sin embargo, todo cambió en el complemento.

Mbappé salva a Francia

Para el segundo tiempo, llegó la soltura de Francia. Un Olise más participativo, un Doue con más desborde y un Mbappé más fino.

Tan bien, que fue el minuto 65 que encontraron la claridad. Gran pase filtrado del jugador del Bayern Munich, donde el del Real Madrid controló y a la media vuelta, le rompió el arco a Mendy, quien era la figura en ese momento.

Y después, Francia apareció. Llegó la tranquilidad, la felicidad y el segundo gol. Entró Barcola, que tras un fenomenal pase de Rabiot, hizo su tanto.

En los minutos finales, Mbaye hizo la anotación de descuento para Senegal, donde Maignan colaboró. Pero Mbappé volvió a aparecer.

Robó una pelota, condujo y desde afuera del área, sacó un riflazo, que se coló en el ángulo para poner el marcador en 3-1.

Francia y Mbappé quieren otro título mundial

Posiblemente estamos ante la selección más favorita para llevarse el título en el Mundial. Una delantera con Olise, Dembélé, Doue y Mbappé, más jugadores como Kante, Rabiot, Kounde, confirman un equipazo.

Kylian Mbappé logró un doblete ante Senegal REUTERS

Además, si se le añade el deseo de Kylian por ser el máximo goleador en la historia de las Copa del Mundo, seguramente traerá muchos goles.

El siguiente partido de Francia será ante Irak, un partido donde puede confirmar ser el líder de grupo y obtener su clasificación a 16vos, para poder descansar un poco ante la Noruega de Haaland.