¡Tocó la flauta! El magistral festejo con el que Kylian Mbappé cumplió su promesa en el Mundial

La gran estrella del balompié global acudió puntual a su cita con la historia. Kylian Mbappé apareció con un magistral remate dentro del área para destrabar el complejo panorama de la Selección de Francia en su presentación oficial dentro del Mundial 2026. Mediante una mediavuelta letal que mandó el balón al fondo de las redes de Senegal, el atacante adelantó a los galos e inmediatamente ejecutó una inédita celebración con la que hizo un emotivo guiño a su infancia y cumplió una promesa internacional.

El delantero del Real Madrid marcó el primero de sus tantos al minuto 66 y se dirigió a la esquina del campo para realizar una seña con las manos simulando tocar una flauta. Este peculiar gesto técnico fue un compromiso directo que el futbolista pactó con el famoso conductor británico James Corden antes del torneo de la FIFA, prometiendo realizarlo con su primer gol en la justa norteamericana.

La emotiva celebración guarda una estrecha relación con sus orígenes en territorio europeo:

El ademán de la flauta representa un viaje a su infancia en el barrio de Bondy. Sus padres le inculcaron de niño la disciplina de practicar un instrumento musical, aunque el propio Mbappé reconoció que nunca desarrolló el talento artístico mientras se inclinaba por el futbol."

Destino de leyenda: 14 goles en las Copas del Mundo

El olfato goleador del astro francés no se detuvo ahí. Durante el sexto minuto del tiempo de descuento, Mbappé sentenció de forma definitiva la goleada gala por 3-1 sobre Senegal. El atacante definió con un potente y soberbio derechazo a la parte superior de la portería africana, regresando en esa ocasión a su tradicional festejo cruzando los brazos bajo las axilas.

Con este brillante doblete en la primera jornada del certamen de la FIFA, el atacante alcanzó la estratosférica cifra de 14 goles en Mundiales, desglosados de la siguiente manera:

Rusia 2018: Cuatro anotaciones donde se consagró campeón del mundo.

Cuatro anotaciones donde se consagró campeón del mundo. Qatar 2022: Ocho dianas que lo acreditaron como la Bota de Oro del torneo.

Ocho dianas que lo acreditaron como la Bota de Oro del torneo. Mundial 2026: Dos goles en su partido de debut.

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Kylian Mbappe guio a Francia a su exitosa presentación en el Mundial de 2026. AFP

Mbappé acecha el récord histórico de Miroslav Klose

Gracias a su cosecha ante el cuadro senegalés, Kylian Mbappé escaló a la tercera posición histórica de los máximos anotadores en los Mundiales, igualando a Gerd Müller. El francés se ubica únicamente por detrás del brasileño Ronaldo (15) y del líder absoluto, el alemán Miroslav Klose (16), un récord que parece tener los días contados.