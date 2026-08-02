¿Cruz Azul también perdió la humildad? Huiqui califica de subjetiva la derrota

Joel Huiqui, entrenador del Cruz Azul, es consciente del golpe a la moral tras ver cortada la racha de 14 juegos de su equipo sin conocer la derrota. Pero también calificó de "subjetiva" la caída frente al Atlante (2-3), en el estadio Banorte.

"Lo decíamos ahora en el vestidor, el equipo tiene muchos días sin perder, muchos partidos sin perder, creo que a veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, la dinámica del día y del triunfo, la dinámica del campeonato de Liga MX, el Campeón de Campeones, todo te va llevando de un momento en el que piensas que siempre será así y no, la vida es compleja.

"Nuestra percepción es que esto no nos etiqueta, no etiqueta a los jugadores ni a mí por un resultado, este resultado es complejo, subjetivo, dentro del campo vimos a un equipo que mostró cosas muy buenas, un Cruz Azul con acciones que veníamos trabajando con los que no han tenido tantos minutos y fue parte del plan", reflexionó el técnico de La Máquina.

Ahora como entrenador ratificado del Cruz Azul, Joel Huiqui aseguró que su estilo y mística del club siguen vigentes, ser protagonistas.

"El plan siempre fue el mismo, el mensaje mío ahora en el vestidor después del partido, porque el ambiente fue diferente -ya no estaban sonriendo, estaban serios-, es un momento en el que debes atesorar los triunfos, porque a veces son extraños los triunfos, cada quien en su caso hará un análisis de lo que hizo dentro del campo o fuera. Toca reorganizar, va a ser importante y a partir de esta derrota tenemos que aprender mucho de lo que podemos mejorar como equipo", añadió a su análisis de la noche.

Con todo y que los Potros de Hierro tomaron la ventaja de hasta dos goles en el Banorte y ante más de 53 mil espectadores, Huiqui mantuvo su actitud orgullosa y sin reproches hacia los suyos.

"Con un equipo que planteó bien el juego, opciones muy buenas, obviamente la responsabilidad es grande, nuestra propuesta es ser la mejor versión dentro del campo. Claro que se magnifica, porque la expectativa es grande, nosotros tenemos una racha de muchos días sin conocer la derrota. Tenemos un plantel tan importante, ayer platicaba con el staff sobre qué equipo entraba (titular) y qué equipo va a estar en la banca, ésa es la ventaja que estamos en un momento adecuado para reorganizar un plan".

Por otro lado, Huiqui no dudó en dar mérito al trabajo del Atlante, equipo que retornó este torneo a la Primera División.

"No comparto que Atlante sea un equipo modesto, para mí el fútbol ha cambiado mucho, hay equipos que en realidad tienen grandes jugadores y enfrentamos a un rival tan bueno en muchas fases, la realidad es que Atlante hizo una muy buena cuestión individual, pero nuestro planteamiento fue siempre el mismo independiente de los jugadores que decidimos entrar de inicio al campo, el plan no cambió nada por el rival ni por los que entraron, siempre nuestra propuesta y seguirá siendo ser un equipo protagonista.

"Hoy es un golpe duro para nosotros, como bien dicen, es un equipo que se ha formado con derrotas, con triunfos, es un equipo muy maduro, hoy los veo a los ojos a mis jugadores y les veo en los ojos que le duele la derrota y no los veo que se identifiquen con la derrota, pero es parte del proceso, hoy justamente la derrota nos está llevando y nutriendo en un camino", concluyó.