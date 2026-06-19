¿Quién es Jordan Bos, el inesperado futbolista que superó a Mbappé y Haaland como el más rápido del Mundial 2026?

Cuando la FIFA liberó las métricas de la primera ronda del Mundial 2026, las miradas buscaron los sospechosos comunes. Nadie encontró a Kylian Mbappé en la cima, tampoco a Son Heung-min. El radar del torneo se rompió en una coordenada imprevista para encontrar al lateral izquierdo de Australia, Jordan Bos.

Apenas 23 años y una marca de 36.7 km/h durante el debut donde los Socceroos devoraron 2-0 a Turquía. Para dimensionar el registro, Erling Haaland y el central uzbeko Abdukodir Khusanov quedaron suspendidos un escalón abajo, congelados en los 36.5 km/h. En la Eredivisie nadie parpadeó ante el dato; en el resto del planeta, el asombro obligó a revisar los apuntes.

¿Dónde juega Jordan Bos?

Bos viene de firmar una temporada de autor con el Feyenoord de Robin van Persie. Registró cuatro goles y nueve asistencias, la cifra más alta de un plantel que amarró el subcampeonato y el boleto a la Champions League. Sin embargo, este despliegue de potencia pura no siempre estuvo ahí. Hubo un tiempo en que Jordan era el eslabón frágil.La metamorfosis del 'Bale' de Melbourne

Connor Metcalfe, hoy su cómplice en la selección, recuerda los días compartidos en la academia del Melbourne City. Bos poseía una técnica aseada, un trato dulce con la pelota, pero su físico resultaba diminuto en comparación con el resto del grupo. El cambio ocurrió sin avisar. Al regresar de un receso veraniego, el cuerpo del lateral se había transformado. Volvió convertido en una fuerza incontenible.

El paralelismo con Gareth Bale brota de inmediato de forma natural. El galés padeció el mismo retraso madurativo en las inferiores del Tottenham; creció cerca de 20 centímetros en un periodo cortísimo, mutando de un lateral liviano a un atleta devastador.

A Bos el destino le otorgó la misma tregua. La falta de estatura temprana lo forzó a refinar la inteligencia táctica y el equilibrio cuando no podía competir con el choque. Cuando la genética reclamó su herencia, el futbolista ya estaba listo. Su padre, Jacco, le había enseñado a tener paciencia. "Esperen y verán", solía repetir Jordan a los amigos que dudaban de su proyección.

Frente a Turquía, el libreto encajó a la perfección. Australia resistió en bloque bajo y Bos funcionó como la válvula de escape ideal: 21 pases correctos de 23 intentados, dos disparos y una solvencia defensiva impecable. Su aceleración es capaz de vaciar la media cancha en un par de zancadas.Destino, raíces y el examen americano

La historia del defensor guarda una simetría poética con Países Bajos. Su padre dejó Rotterdam en 1997 tras un viaje de mochilero, se instaló en suelo australiano y ahí conoció a Sandra, madre del futbolista. Hoy circula en redes una fotografía vieja de Jordan, un niño sonriente con la camiseta del Feyenoord puesta. El destino terminó por cumplir el anhelo de Jacco en las piernas de su hijo.

El siguiente examen pondrá a prueba esa velocidad de vértigo frente a Estados Unidos en el Grupo D. El duelo individual promete chispas; por esa banda se cruzará con Sergiño Dest, figura del PSV Eindhoven y viejo conocido del balompié neerlandés. Dest suele adelantarse con el cuadro de las barras y las estrellas, lo que anticipa un choque directo de transiciones brutales.

La Premier League ya comenzó el desfile de visores por su palco, pero Bos no tiene prisa por abandonar la calma de Rotterdam, menos ahora que su hermano Kasey jugará cedido en el Excelsior, el rival local. El muchacho que creció tarde camina hoy a paso firme, devorándose los metros y consolidándose como la gran revelación física de una Copa del Mundo que ya se rinde ante su zancada.

Jugador - País - Velocidad máxima (km/h)

Jordan Bos - Australia - 36.7

Erling Haaland - Noruega - 36.5

Abdukodir Khusanov - Uzbekistán - 36.5

Mohamed Toure - Australia - 35.8

Ryan Gravenberch - Países Bajos - 35.6

Alan Minda - Ecuador - 35.5

Son Heung-min - Corea del Sur - 35.2

Djed Spence - Inglaterra - 35.2

Kylian Mbappé - Francia - 35.1

Pedro Neto - Portugal - 34.8

Esmir Bajraktarević - Bosnia y Herzegovina - 34.8