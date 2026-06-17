Usan IA para falsear relato de Francia vs Senegal e inculpar a comentarista de racismo

El debut de Francia y Senegal en la Copa del Mundo 2026 se vio envuelto en una severa controversia digital en Sudamérica que pronto escaló a escala global. Tras el cierre del primer tiempo del encuentro disputado en Nueva Jersey, diversas plataformas sociales viralizaron un video editado con inteligencia artificial que clonó la voz del relator argentino Nicolás Haase, de la cadena DSports, con el objetivo de adjudicarle falsas declaraciones de índole racista.

La difamación tecnológica se realizó al superponer un audio alterado donde se afirmaba de manera despectiva que el partido correspondía a un enfrentamiento entre "dos planteles del continente africano", en alusión directa a la ascendencia de los futbolistas del cuadro francés.

Un escándalo de IA que llegó hasta Europa

La velocidad con la que se propagó el contenido engañoso provocó que importantes portales informativos de Europa, entre ellos los periódicos franceses L'Equipe y Le Parisien, replicaran la grabación dándola por verídica.

La situación escaló debido a la susceptibilidad previa existente entre las federaciones de fútbol de ambos países por roces ocurridos en torneos anteriores. Horas después, ante la evidencia de la falsificación, las firmas internacionales debieron eliminar las publicaciones de sus plataformas virtuales.

Haasé exclamó en sus redes sociales que todo se trataba de alguien queriendo hacer daño y emitió un comunicado en su cuenta de X.

"Después de una hermosa jornada de trabajo relatando Francia-Senegal y Argentina-Argelia, me encuentro con una situación que me entristece. En las últimas horas comenzó a circular un audio/video manipulado digitalmente en el que se me hace decir algo que jamás dije. No se trata de una frase sacada de contexto, sino de una alteración deliberada del contenido original", dijo el relator de la cadena Dsports que cuenta con los derechos en varios países de Sudamérica.

"Quienes me conocen saben que siempre me he manejado con respeto dentro y fuera de mi trabajo. Estoy absolutamente en contra del racismo, la discriminación y cualquier forma de agresión o violencia verbal. La mentira puede viralizarse rápido. La verdad sigue estando en el audio original".

El propio comunicador se encargó de colocar en sus redes el audio original y el audio alterado para despejar cualquier duda.