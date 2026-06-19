La sheriff uruguaya que hizo llorar a un estadio: su himno se volvió viral en el Mundial

Hay momentos que duran menos de un minuto, pero cuentan una vida entera. Eso ocurrió con Silvia Nadal, una agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade que pasó de estar cumpliendo con su trabajo de seguridad a convertirse en uno de los rostros más queridos de la Copa del Mundo.

Una mujer con uniforme, rodeada de aficionados uruguayos, cantando con el corazón el himno nacional de su país. Lo que parecía un instante privado de orgullo terminó convertido en un fenómeno viral con millones de reproducciones.

Puedes sacar al uruguayo de Uruguay, pero no puedes sacar a Uruguay de un uruguayo”, dijo Nadal a un medio de Florida al recordar la escena que emocionó a miles de personas.

El momento ocurrió durante el partido entre Uruguay y Arabia Saudita en el Miami Stadium de Miami Gardens, conocido fuera del torneo como Hard Rock Stadium. Nadal se encontraba trabajando en el operativo de seguridad cuando escuchó que los aficionados comenzaban a entonar el himno de la Celeste.

No lo pensó dos veces.

Simplemente me salió. Estaba cantando y me sentía feliz. Fue un momento muy especial. No tenía ni idea de que me estaban grabando”, explicó.

El video comenzó a circular en redes sociales después de que fuera publicado en canales oficiales de la FIFA y rápidamente cruzó fronteras. La grabación superó los 10 millones de visualizaciones y acumuló cientos de miles de interacciones, convirtiendo a Nadal en una inesperada protagonista del Mundial.

Pero detrás del video viral hay una historia más profunda. Nadal explicó que su conexión con Uruguay viene desde la infancia, desde una familia donde el futbol representa mucho más que un deporte.

Cada vez que veo jugar a mi país, se mueve algo dentro de mí que es muy difícil de entender si no has nacido en Sudamérica”, contó.

La emoción aumentó cuando recibió un reconocimiento de la Asociación Uruguaya de Futbol. Un integrante de la delegación le entregó un pin de la selección, que Nadal besó antes de colocarlo orgullosa en su uniforme.

Me emocioné muchísimo, se me saltaron las lágrimas. Ver a la gente cantando el himno, con sus camisetas, fue muy intenso”, recordó.

La fama repentina tomó por sorpresa a la agente, quien aseguró que sigue siendo la misma persona que simplemente disfrutó un momento especial.

Me fui a dormir, me desperté y pensé: ‘¡Guau, estas plataformas de redes sociales dominan el mundo!’”, comentó entre risas.

Silvia Nadal no buscaba convertirse en protagonista. Sólo cantó el himno de su país. Pero en una Copa del Mundo donde las historias humanas suelen competir con los goles, su voz terminó representando algo más grande: la fuerza de una identidad que viaja lejos, pero nunca abandona sus raíces.