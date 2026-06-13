VIDEO: Aficionado embestido por 10 policías tras invadir la cancha en Mundial 2026

Estados Unidos exhibió a Paraguay y venció 4-1 a los sudamericanos en el que significó su debut dentro del Mundial 2026 y, en la celebración total, un aficionado intentó invadir la cancha, solo que terminó siendo embestido inmediatamente por 10 policías que ya lo esperaban.

La noche del viernes 12 de junio quedará como un gran momento en la memoria del aficionado norteamericano, ya que el conjunto de las Barras y las Estrellas mostró una faceta totalmente ilusionante para su causa, dominando, gustando y goleando a Paraguay, que regresaba a una Copa Mundial de la FIFA tras 16 años de ausencia.

Con el gol de Giovanni Reyna en el tiempo de compensación que liquidó el resultado, la afición se encontraba celebrando en el Estadio de Los Ángeles, sin embargo, dentro de una de las cabeceras del inmueble apareció el aficionado que trató de saltar a la cancha.

Sosteniendo un balón en la mano, el aficionado de Estados Unidos fue de un costado a otro de la tribuna hasta que, por fin, se atrevió a brincar al terreno de juego, donde inmediatamente fue embestido por los elementos de seguridad; otros seguidores desaprobaron su actuar mientras grababan el acontecimiento.

En el terreno de juego Estados Unidos fue letal y la ventaja del 4-1 final le brinda una dosis de confianza a los de Mauricio Pochettino, mismos que únicamente esperan el resultado entre Australia y Turquía de este sábado 13 de junio para conocer si terminarán la Jornada 1 como líderes del Grupo D o compartirán la cima con alguno de los combinados a los que enfrentarán en la Fase de Grupos.

Por su parte, Paraguay se encuentra con la esperanza de que un empate entre Turquía y Australia les mantenga abierta la puerta en el Mundial 2026 y no ser eliminados en Primera Ronda; su siguiente duelo -en donde están obligados a sumar- será frente a los europeos el viernes 19 de junio.

BFG