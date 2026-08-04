Cruzeiro se baja de las negociaciones por Brian Rodríguez y, por ahora, seguirá en América

Brian Rodríguez continuará, por ahora, como futbolista del América. El Cruzeiro anunció de manera oficial que decidió poner fin a las negociaciones por el extremo uruguayo, por lo que el atacante permanecerá con el conjunto azulcrema para disputar la Leagues Cup y el Apertura 2026, al menos mientras no aparezca una nueva oferta en el actual mercado de transferencias.

El conjunto brasileño confirmó la decisión mediante un comunicado en el que explicó que las conversaciones con el América no llegarán a buen puerto. Aunque el club no reveló los motivos por los que la operación se cayó, agradeció la disposición tanto del futbolista como de la institución mexicana y de todas las partes involucradas durante el proceso.

El Cruzeiro informa a su afición que no continuará con las gestiones para la contratación del delantero uruguayo, Brian Rodríguez, de 26 años, procedente del América de México", señaló el club brasileño en su comunicado oficial.

Hasta el momento, Cruzeiro tampoco dio a conocer si existió una oferta formal ni cuáles fueron las diferencias que terminaron por impedir el acuerdo. Durante los últimos días, distintos reportes apuntaban a que el equipo de Belo Horizonte buscaba incorporar al uruguayo como uno de sus refuerzos para la segunda parte de la temporada, aunque finalmente la negociación quedó descartada.

Cruzeiro cerró la puerta al fichaje

La noticia representa un respiro para el América, que mantiene en su plantel a uno de los futbolistas con mayor capacidad para desequilibrar por las bandas. Aunque el mercado de pases sigue abierto y el futuro del atacante todavía podría cambiar, por ahora el club de Coapa conserva una pieza importante para encarar un semestre cargado de compromisos.

Brian Rodríguez ya comenzó a tener actividad en el Apertura 2026 y dejó buenas sensaciones en sus primeros minutos del torneo. En la goleada de América sobre Santos Laguna, el uruguayo ingresó de cambio y marcó uno de los tantos con un potente disparo de zurda, confirmando que puede ser una alternativa importante dentro del esquema de Guillermo Almada. América mantiene a una de sus piezas ofensivas

Con la negociación descartada, el enfoque del América cambia completamente hacia la competencia. El conjunto azulcrema iniciará esta semana su participación en la Leagues Cup, torneo en el que enfrentará a clubes de la MLS antes de retomar la actividad en la Liga MX.

La permanencia de Brian Rodríguez le da mayor profundidad al ataque del equipo de Guillermo Almada, que buscará competir por el título tanto en el certamen internacional como en el campeonato local. Además del uruguayo, el técnico cuenta con una plantilla que ha comenzado el torneo con buenos resultados y que aspira a mantenerse como protagonista.

El uruguayo respondió a sus críticos

La permanencia de Brian Rodríguez coincide con un momento positivo para el atacante. Luego de perderse los dos primeros partidos del Apertura 2026, el uruguayo reapareció frente a Santos Laguna, ingresó de cambio y apenas un par de minutos después marcó uno de los goles en la victoria del América.

Tras el encuentro, Brian Rodríguez también aprovechó sus redes sociales para enviar un mensaje a quienes cuestionaron su profesionalismo durante las semanas en las que se especuló con su posible salida del club. "Qué lindo volver. ¡Sigan hablando y dudando del profesional que soy! Seguiré demostrando así, donde más me gusta, en la cancha", escribió el atacante, quien ahora seguirá defendiendo la camiseta azulcrema después de que Cruzeiro diera por terminadas las negociaciones.