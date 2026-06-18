La clave para que Haaland y Noruega tengan un buen Mundial

La Selección de Noruega arrancó el Mundial con el pie derecho y una victoria convincente que ilusiona a todo un país.

El equipo escandinavo dominó gran parte del encuentro, mostrando un futbol ordenado, intenso y con mucha verticalidad, superando claramente a su rival en todos los aspectos del juego.

Erling Haaland fue clave para que Noruega volviera a una Copa del Mundo por primera ocasión desde Francia 1998. AFP

Erling Haaland fue la gran figura del partido. El delantero del Manchester City se vio bien entonado, participativo, generoso en el juego colectivo y letal en el área. Anotó dos de los goles y participó activamente en la creación de las jugadas de peligro, demostrando que llega en excelente momento de forma al torneo.

Selección Noruega traslada su propio alimento

La Federación Noruega de Futbol no dejó ningún detalle al azar en su preparación para esta Copa del Mundo.

Conscientes de la importancia de la nutrición en un torneo de alta exigencia, el cuerpo técnico decidió llevar su propia comida y un equipo completo de chefs y nutricionistas para controlar al detalle la alimentación de los jugadores durante toda su estancia.

Los noruegos transportaron en aviones especiales productos típicos de su dieta: salmón fresco, carnes magras, bayas nórdicas, avena y suplementos específicos adaptados a cada futbolista.

Esta medida busca evitar problemas digestivos por cambios de alimentación, mantener los niveles energéticos óptimos y prevenir cualquier riesgo de intoxicación alimentaria en un país con costumbres culinarias diferentes.

Según declaraciones del seleccionador, esta estrategia forma parte de un plan integral de preparación que incluye también el control del sueño, la aclimatación al huso horario y el entrenamiento en condiciones similares a las del Mundial.

Esta iniciativa ha sido bien recibida por el plantel, especialmente por Haaland, quien siempre ha sido muy cuidadoso con su nutrición.

Después se tomaron otra foto con la playera de la selección de Noruega Foto tomada de Instagram herrelandslaget

Noruega busca ratificar su gran inicio

En su segundo compromiso del Mundial, Noruega se enfrentará a un rival de mayor jerarquía que pondrá a prueba la solidez mostrada en el debut, la Selección de Senegal.

El equipo escandinavo intentará mantener su estilo de presión alta y transiciones rápidas, con Haaland como principal arma ofensiva.

Los noruegos saben que una victoria en este partido los dejaría muy cerca de la clasificación a 16vos de final. Con la moral alta tras el buen estreno y el respaldo de su particular logística alimentaria, buscarán seguir haciendo historia en un Mundial donde ya han dado la sorpresa.