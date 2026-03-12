¿Quién es Giulio Pellizzari, el rival que desafía a Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026?

El ciclismo italiano llevaba tiempo esperando una señal. Desde la retirada de Vincenzo Nibali en 2022, el país que durante décadas produjo escaladores elegantes y campeones de grandes vueltas entró en una pausa incómoda. Las montañas seguían allí, los tifosi también, pero faltaba un corredor capaz de encender la imaginación.

Ese vacío empieza a llenarse con el nombre de Giulio Pellizzari.

A los 22 años, el ciclista del Red Bull-Bora-Hansgrohe se ha convertido en la gran revelación de la Tirreno-Adriático 2026. No sólo por liderar la clasificación general, sino por el rival que tiene detrás. A su rueda aparece Isaac del Toro, uno de los jóvenes más explosivos del pelotón internacional.

La diferencia entre ambos apenas alcanza los dos segundos. En ciclismo, eso equivale a un parpadeo.

Pellizzari: el corredor que nació en las colinas de Le Marche

Pellizzari nació en la región de Le Marche, un territorio que respira ciclismo entre carreteras estrechas y colinas interminables. Allí creció pedaleando en un paisaje que parece diseñado para fabricar escaladores.

Su liderazgo en la Tirreno tiene además un valor simbólico. Es el primer ciclista originario de la región en vestir la camiseta de líder desde Michele Scarponi, quien lo hizo en 2010.

También es el italiano más joven en liderar la carrera desde Filippo Pozzato en 2003.

Los números dibujan un dato evidente. Italia vuelve a tener una promesa de alto nivel.

De equipo modesto a promesa del WorldTour

El camino de Pellizzari no comenzó bajo los reflectores.

Durante tres temporadas compitió en el equipo Bardiani, una escuadra italiana acostumbrada a pulir talentos jóvenes antes de lanzarlos al escenario mayor. Allí construyó una reputación silenciosa como escalador resistente.

El salto definitivo llegó cuando fichó por Red Bull-Bora-Hansgrohe en 2025.

Ese mismo año firmó la actuación que lo colocó en el mapa del ciclismo internacional. Ganó una etapa de montaña en la Vuelta a España y terminó sexto en la clasificación general del Giro de Italia.

Dos resultados que confirmaron algo que ya se intuía en el pelotón. Pellizzari tiene piernas para competir contra los mejores.El duelo generacional con Isaac del Toro

La rivalidad con Isaac del Toro no nació en esta Tirreno.

Isaac del Toro es segundo general de la Tirreno-Adriático 2026 Mexsport

Ambos corredores se conocen desde las categorías juveniles y protagonizaron uno de los duelos más interesantes del Tour de l’Avenir 2023, la carrera que suele anticipar el futuro del ciclismo mundial.

Aquella vez el triunfo fue para el mexicano.

Desde entonces los caminos de ambos se cruzan cada vez con mayor frecuencia. Del Toro llegó al profesionalismo con UAE Team Emirates en 2024 y comenzó a acumular victorias de inmediato. En 2025 incluso lideró el Giro durante dos semanas antes de perder la carrera en la última gran etapa de montaña.

Pellizzari observa esa evolución de cerca. Entre ambos existe apenas una diferencia de siete días de edad.

Dos corredores nacidos en la misma semana que ahora compiten por dominar una de las carreras más prestigiosas del calendario italiano.

Un líder joven en una carrera histórica

La Tirreno-Adriático se disputa desde 1966 y posee un prestigio singular en el ciclismo europeo. Cruza Italia desde el mar Tirreno hasta el Adriático y combina etapas llanas, cronómetros y jornadas de montaña.

Es una carrera que suele revelar la forma de los corredores antes de las grandes vueltas.

Este año la historia se escribe con dos protagonistas jóvenes. Pellizzari defiende el liderato con una ventaja mínima. Del Toro acecha con la explosividad que lo ha convertido en uno de los talentos más prometedores del pelotón.

El italiano corre además con un incentivo emocional. Las próximas etapas atraviesan su región natal. Las carreteras que recorrió de niño ahora lo reciben vestido de líder.

Este viernes se corre una trascendental etapa en la cual Isaac del Toro y Pellizzari se volverán a ver pedalazo a pedalazo por la cima de la clasificación de la carrera.