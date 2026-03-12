José Caicedo deja Pumas y ficha con Portland Timbers de la MLS

El mediocampista colombiano José Caicedo dejó de ser futbolista de los Pumas de la UNAM para convertirse en nuevo jugador de Portland Timbers de la Major League Soccer. El club estadounidense confirmó su fichaje tras varios días de rumores, concretando su salida en pleno desarrollo del Clausura 2026 de la Liga MX.

De acuerdo con el anuncio oficial, Portland adquirió la licencia Discovery Priority del mediocampista al D.C. United por 50 mil dólares y firmó al colombiano con un contrato de largo plazo. El acuerdo establece que Caicedo permanecerá en el club hasta la temporada 2029-30, con opción de extender el vínculo hasta la campaña 2030-31.

Estamos encantados de dar la bienvenida a José Caicedo a los Portland Timbers. Es un jugador que hemos seguido desde hace tiempo y posee atributos que aportarán mayor equilibrio a nuestro equipo. Será clave y fortalecerá de inmediato nuestro mediocampo”, declaró el gerente general del club, Ned Grabavoy.

Durante su etapa con Pumas, Caicedo disputó 114 partidos, en los que registró tres goles y dos asistencias. Sin embargo, en los últimos meses su relación con parte de la afición se había deteriorado debido a algunos errores en el terreno de juego, lo que incluso provocó abucheos en distintos encuentros.

En el actual Clausura 2026, el mediocampista de 23 años tuvo poca participación bajo el mando del entrenador Efraín Juárez, ya que apenas disputó tres partidos y acumuló cerca de 40 minutos en el torneo. La llegada de nuevos refuerzos en el mediocampo redujo sus oportunidades, situación que terminó facilitando su salida rumbo al futbol estadounidense.