Una moto arrolló a ciclista en la etapa 4 de la Tirreno-Adriático

Un momento tenso se vivió en el desarrollo de la etapa 4 de la Tirreno-Adriático 2026, cuando el austriaco Michael Gogl sufrió un percance que lo hizo caer y, de paso, una moto le impactó en camino a la meta en Martinsicuro.

El incidente se dio cuando faltaban 29 kilómetros para que acabara la etapa 4 y momentos en que se lanzaron ataques en el grupo de fuga. En la prueba de este jueves, el mexicano Isaac del Toro perdió el liderato.

Con el asfalto mojado, Michael Gogl fue al piso y una moto de carrera no pudo esquivarlo, por lo que terminó impactando al corredor.

El ocupante de la moto no detuvo su marcha para ver cómo se encontraba el ciclista y siguió su camino. Por su parte, Michael Gogl se mostró consciente tras el impacto.

La etapa 4 fue ganada por el neerlandés Mathieu van der Poel tras imponerse en un sprint final al italiano Giulio Pellizzari y al noruego Halland Johannessen.

Van der Poel ganó su segunda etapa, tras su victoria del próximo martes. También significó su tercer triunfo de la temporada, con miras a la Milán-San Remo, donde esperará revalidar el título del año pasado.

Giulio Pellizzari es el nuevo líder general y tiene una ventaja de tan solo dos segundos sobre el mexicano Isaac del Toro.