Rafael Márquez manda mensaje a la afición del Tri: “Apoyen en las buenas y en las malas”

El auxiliar técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Rafael Márquez, pidió a la afición respaldar al Tricolor tanto en los buenos como en los malos momentos rumbo al Mundial 2026, torneo en el que México será uno de los países anfitriones.

El exdefensor y actual asistente de Javier Aguirre reconoció que en ocasiones los malos resultados han provocado críticas y reacciones negativas por parte de la afición, situación que considera dolorosa para los jugadores, quienes siempre buscan dar lo mejor en la cancha.

A veces cuando hay un mal resultado la gente se nos torna en contra y la verdad que eso duele, porque es nuestra gente. Jugando en nuestra ciudad o en nuestro país sentir esas malas reacciones es triste. Nosotros damos lo mejor para darles alegría”, expresó Márquez.

El histórico exjugador del Barcelona también envió un mensaje directo a los seguidores del Tricolor, pidiéndoles mantener el apoyo incondicional durante el proceso rumbo al Mundial.

Quisiera dar este mensaje: pase lo que pase, que se trate de tener nuestros colores en el corazón y apoyar a la selección en las buenas y en las malas”, añadió.

Asimismo, Márquez señaló que esperan que la localía en la Copa del Mundo sea un factor clave para el equipo, ya que jugar ante su afición podría convertirse en una ventaja importante frente a los rivales.