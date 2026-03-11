Dónde ver este jueves a Isaac del Toro en la Tirreno Adriático: la etapa que define su liderato

El ciclismo mexicano vive horas de vértigo puro. Isaac del Toro, la joven sensación del UAE Team Emirates, amanecerá este jueves vestido con la "Maglia Azzurra" de líder general de la Tirreno-Adriático, pero el camino hacia la gloria en la cuarta etapa entre Tagliacozzo y Martinsicuro promete ser un examen de supervivencia extrema. No es sólo el liderato lo que custodia el ensenadense; Del Toro también porta la camiseta blanca de mejor joven y domina la clasificación de la combatividad, una triple corona que lo ha convertido en el objetivo número uno del pelotón internacional.

La jornada, que marca el ecuador de la "Carrera de los Dos Mares", es una invitación a la emboscada. Aunque el miércoles cerró en un sprint que mantuvo a Isaac en la cima, el perfil de la cuarta etapa es un rompepiernas diseñado para los especialistas en clásicas y escaladores explosivos. Los primeros 90 kilómetros hacia el norte obligarán al equipo de Del Toro a trabajar desde temprano, enfrentando dos ascensos clásicos de los Apeninos que son Ovindoli y el Valico delle Capannelle.

Si bien estas subidas no presentan pendientes imposibles con promedios de 4.9 y 4.5 por ciento, el acumulado de 25 kilómetros de ascenso sostenido servirá para filtrar a los sprinters puros y permitir que las fugas de hombres peligrosos comiencen a limar los escasos cuatro segundos de ventaja que el mexicano mantiene sobre su más cercano perseguidor, el italiano Giulio Pellizzari.

El muro de Tortoreto: El juez de la jornada

Tras un largo descenso hacia Teramo, la carrera entrará en una fase crítica que pondrá a prueba la madurez táctica del mexicano de 20 años. El final de la etapa es una sucesión de repechos cortos pero brutales conocidos como "muros". El pelotón deberá escalar Castellalto, con rampas que se mantienen en el 12 por ciento, seguido por el sprint intermedio en Mosciano Sant’Angelo, donde los segundos de bonificación podrían cambiar el liderato antes siquiera de llegar a la meta.

Sin embargo, el punto de mayor peligro para Del Toro se encuentra a 12 kilómetros del final. El muro de Tortoreto vía Badetta. Este ascenso es una pared que presenta rampas inhumanas de hasta el 20 por ciento en su sección final. Es aquí donde los rivales directos como Pellizzari o Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers), quien acecha a 14 segundos, lanzarán sus ataques definitivos para intentar despojar al bajacaliforniano de la camiseta azul.

"Es un terreno ideal para que los equipos fuertes intenten aislar a Isaac", señalan expertos en la caravana. "El UAE tendrá que ser perfecto en la colocación antes de Tortoreto para evitar que un ataque explosivo sentencie la general".Un cierre de alta velocidad

Si Isaac logra coronar el muro de Tortoreto en el grupo de favoritos, le esperará un descenso vertiginoso y un tramo llano de ocho kilómetros junto al mar Adriático. Los últimos tres kilómetros en el paseo marítimo de Martinsicuro son rectos y anchos, lo que facilitaría una reagrupación si los ataques en los muros no logran abrir una brecha definitiva.

Del Toro ha demostrado una capacidad asombrosa para leer las carreras y una fuerza física que desafía su edad, pero la etapa de este jueves no solo se ganará con piernas, sino con temple. Mantener la Maglia Azzurra, la Ciclamino y la Bianca simultáneamente es una hazaña que pocos han logrado en este nivel del World Tour.

Dónde ver y la etapa 4 de la Tirreno-Adriático

Etapa 4

Jueves 12 de marzo

Horario: 6:45 horas, tiempo del centro de México