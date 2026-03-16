¿Quién es Chuy Almada? El influencer que humilló a Alberto del Río en Ring Royale

La Arena Monterrey vibró con una de las sorpresas más grandes del entretenimiento deportivo reciente durante el esperado evento Ring Royale. En una velada diseñada para enfrentar a grandes personalidades del internet y el deporte, los reflectores terminaron enfocados en un solo combate. Un choque que generó una tremenda polémica y dejó al público boquiabierto: la aplastante exhibición de boxeo donde el creador de contenido Chuy Almada destrozó las aspiraciones del histórico luchador Alberto del Río.

Chuy Almada entrenando en el gimnasio. Foto de FB: Chuy Almada

EL INFLUENCER QUE HUMILLÓ AL EXCAMPEÓN DE LA WWE

Desde la ceremonia de pesaje y las conferencias previas, el antiguo monarca de la lucha libre profesional se dedicó a menospreciar a su rival frente a las cámaras. Sin embargo, al sonar la campana, la historia cambió drásticamente sobre el enlonado. El originario de Navojoa, Sonora, demostró una superioridad técnica abrumadora. Con combinaciones precisas, gran velocidad y un dominio absoluto del cuadrilátero, el entrenador sonorense acorraló al veterano gladiador, quien lució inoperante ante el castigo.

Ante los incesantes golpes, Alberto del Río tomó la controversial decisión de renunciar al combate. El exluchador caminó hacia su esquina visiblemente superado, lo que provocó que su equipo invadiera el ring y forzara la suspensión definitiva del pleito por parte del referí. Lleno de frustración y coraje, el derrotado lanzó un reto desesperado para continuar la gresca ahí mismo sin guantes ni reglas, pero el vencedor lo ignoró con total elegancia. Finalmente, el ídolo de los encordados abandonó el recinto entre los sonoros abucheos de los miles de asistentes que reprobaron su actitud.

Chuy Almada con el cinturón de Ring Royale. Captura de pantalla

LA EXITOSA TRAYECTORIA DEL ATLETA DE NAVOJOA

Ante este sorpresivo y mediático resultado, muchos fanáticos comenzaron a preguntarse rápidamente sobre el origen de este talentoso peleador. Jesús Almada, mejor conocido en el inmenso mundo digital como Chuy Almada, es un reconocido influencer y boxeador mexicano de 37 años de edad. A lo largo del tiempo, consolidó un enorme prestigio en el ámbito del fitness, destacando como un estricto entrenador personal y un gran motivador en diversas plataformas sociales.

Sus impresionantes números en internet respaldan su enorme fama internacional. Actualmente suma más de 4.5 millones de seguidores en YouTube, supera los 2.9 millones en TikTok y ostenta más de 1.4 millones en Instagram. En estos espacios virtuales, el atleta comparte intensas rutinas físicas, valiosos consejos de nutrición y frases para llevar una vida saludable. Su salto definitivo a la televisión nacional ocurrió gracias a su destacada participación en el famoso reality show Exatlón Estados Unidos, donde conquistó el corazón de la audiencia con su férrea disciplina y carisma.

Su nivel competitivo lo llevó a representar orgullosamente a nuestro país en la exigente Exatlón Cup en septiembre de 2025, midiéndose tú a tú ante atletas de talla mundial. Fuera de las cámaras, los reflectores y los gimnasios, el sonorense comparte su vida diaria con Diana Avilés, su esposa y también exitosa creadora de contenido fitness, con quien formó una hermosa familia junto a sus dos hijos pequeños. Hoy, tras su épica victoria en la velada de Ring Royale, su nombre resuena más fuerte que nunca en el mundo del deporte.