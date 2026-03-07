“Por fin a la banca”: Aficionados de América celebran suplencia de Malagón

Por primera vez en el Clausura 2026, André Jardine hizo cambios en la portería y Luis Ángel Malagón será suplente para enfrentar a Querétaro en la Jornada 10 de Liga MX, dándole la confianza a Rodolfo Cota como titular; aficionados aprueban la decisión.

La crisis de resultados de América genera un tumulto de opiniones, donde ciertos aficionados de las Águilas exigen la salida de André Jardine, mientras que otros piden la continuidad del estratega brasileño y responsabilizan a los jugadores, comenzando por Luis Ángel Malagón.

Luis Ángel Malagón será suplente por primera vez en el Clausura 2026 de Liga MX. Mexsport

En la contienda por ser titular en el Mundial 2026, Luis Ángel Malagón es el portero estelar de América y -pese al tricampeonato obtenido- sus propios aficionados señalan al cancerbero de 29 años.

Considerando el viaje a Estados Unidos que América deberá realizar a mitad de semana para medirse al Philadelphia Union en los Octavos de Final de Concachampions, André Jardine rotó sus piezas, dándole cabida a jugadores como Rodolfo Cota:

Alineación de América para enfrentar a Querétaro: Luis Ángel Malagón, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Miguel Vázquez, Cristian Borja, Jonathan Dos Santos, Vinicius Lima, Erick Sánchez, Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas y Patricio Salas.

Además, con la presencia de Vázquez y Salas, Jardine considera los minutos de menor, donde América marcha en el último sitio de la tabla y debe promediar poco más de 70’ por partido para no incumplir la norma y ser sancionado económica y deportivamente.

Esta fue la reacción de los aficionados de América al enterarse que Luis Ángel Malagón será suplente este sábado 7 de marzo en la cancha del Estadio Corregidora ante Querétaro, duelo en el que los visitantes tendrán que imponerse para no rezagarse en la contienda por los puestos de Liguilla:

“Por fin Malagón a la banca”.

“Acierto total sentar a Malagón.”

“Gracias a Dios Malagón a la Banca”.

“Ya era hora que Malagón coma banca”.

“No mam*s que sentaron a Malagón jajajaja chance y hasta sin mundial se queda el cabr*n”.

“Malagón irá a la banca por primera vez en el torneo, me parece ya lo empezaba a tener merecido por su bajo nivel”.

