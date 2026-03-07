El Pachuca le tiene tomada la medida al Puebla en Liga MX

El Pachuca le tiene tomada la medida al Puebla, además conservó el invicto en su casa, luego de vencer 2-1 a La Franja, a pesar de quedarse con un jugador menos a partir del minuto 20 del encuentro que se jugó en el Estadio Hidalgo. Con ello, Los Tuzos ascienden al cuarto lugar general del Clausura 2026 de la Liga MX.

El Pachuca vio muy rápido una tarjeta amarilla. Eduardo Dos Santos Bauermann se ganó el cartón preventivo tras hacerle un “sándwich” a Emiliano Gómez, quien se enfilaba a puerta.

Pachuca mantiene el invicto en su casa Mexsport

Al Pachuca no le salían las cosas y se quedó con 10 jugadores al minuto 20, tras una fuerte entrada de Carlos Sánchez sobre Nicolás Díaz, quedando el partido detenido por unos minutos.

Los Tuzos no renunciaron al ataque, mientras Puebla no pudo aprovechar la superioridad numérica.

Para el segundo tiempo vinieron los goles. Víctor Guzmán aprovechó un rebote que dejó Ricardo Gutiérrez tras un potente disparo desde fuera del área para hacer el 1-0 al 74’.

Cuatro minutos les duró el gusto a los locales. En un tiro de esquina, el balón llegó al manchón penal, donde José Pachuca remató de cabeza para poner el 1-1 al 78’.

Enner Valencia puso cifras definitivas tras un remate de cabeza Mexsport

A pesar de tener un jugador menos, el Pachuca no bajó los brazos. Un servicio al corazón del área por parte de Brian García fue rematado por Enner Valencia para poner el 2-1 definitivo al 87’.

Los Tuzos sumaron siete victorias en sus últimos 10 enfrentamientos y sigue dominando el historial con 25 ganados por 20 perdidos y 17 empates.