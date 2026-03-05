Confirman muerte de Karol Toledo, estudiante de la UAEM; cuerpo fue hallado en Coatetelco

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que el cuerpo localizado en el municipio de Coatetelco corresponde a Karol Toledo Gómez, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que había sido reportada como desaparecida.

De acuerdo con la institución, la identificación se logró tras los estudios periciales practicados al cuerpo localizado durante las acciones de búsqueda realizadas este 5 de marzo.

La Fiscalía indicó que la Coordinación General de Servicios Periciales efectuó las diligencias correspondientes para corroborar la identidad del cuerpo localizado en ese municipio del sur del estado.

Tras los estudios periciales practicados al cuerpo sin vida localizado hoy en el municipio de Coatetelco, se logró establecer que corresponde a Karol Toledo Gómez”, informó la institución en un comunicado.

Asimismo, señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Karol Toledo fue reportada como desaparecida

Karol Toledo Gómez tenía 18 años de edad y era estudiante de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida bajo el Protocolo Alba Morelos, la joven fue vista por última vez el 2 de marzo de 2026 en Mazatepec, Morelos.

La ficha de búsqueda señala que Karol medía 1.48 metros, tenía complexión delgada, tez blanca, ojos negros y cabello negro, rizado y largo.

Entre sus señas particulares se encontraba un tatuaje en forma de corazón en la mano izquierda y un lunar en el lado izquierdo de la cara.

Las autoridades difundieron la alerta de búsqueda para solicitar información que permitiera ubicarla.

UAEM exige esclarecimiento del caso

Tras confirmarse la identidad de la joven, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) emitió un comunicado en el que confirmó el fallecimiento de su estudiante.

La institución informó que Karol Toledo formaba parte de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec.

La universidad expresó condolencias a la familia y a la comunidad estudiantil.

Exigimos a las autoridades competentes una investigación pronta, diligente y con perspectiva de género que permita el esclarecimiento de los hechos y que este crimen no quede impune”, indicó la rectoría en su posicionamiento.

Kimberly Joselín, estudiante de la UAEM también hallada muerta

El caso de Karol se suma al de Kimberly Joselín, también estudiante de la UAEM que desapareció y fue hallada muerta días después.

Kimberly Joselín desapareció el 20 de febrero, luego de que saliera de su casa hacia la universidad y abordara un transporte público, por lo que sus padres interpusieron una denuncia ante la Fiscalía del Estado.

El cuerpo de Joselín fue hallado el pasado 3 de marzo y fue identificado un día después, en un comunicado emitido por la Fiscalía en el que se comprometieron a entregar justicia a la familia de la joven.

Por el asesinato de la estudiante hay un hombre detenido.

