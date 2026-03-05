MC presenta su propia propuesta de reforma electoral; estos son los cambios

El líder del partido Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, propuso que menores de edad de 16 años puedan votar en las elecciones y que se reduzca el financiamiento de los partidos políticos. Con el denominado “voto joven” de los menores de edad, señaló el líder político, se sumarían alrededor de 4.5 millones de nuevos electores.

“El código penal establece responsabilidades penales para los jóvenes de 16 años, el código fiscal establece responsabilidades fiscales para los jóvenes de 16 años y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Constitución no contempla ese derecho de participación democrática de los jóvenes de 16, por eso estamos planteando que haya una participación”, destacó.

Al presentar la propuesta de reforma electoral de MC, dijo que ésta busca ampliar la participación ciudadana en los comicios y reducir el gasto público en el sistema político. MC plantea modificar 15 artículos de la Constitución y reformar 638 disposiciones distribuidas en cuatro leyes electorales.

Voto obligatorio y blindaje del PREP

Dijo que uno de los pilares de la propuesta es establecer el voto obligatorio, con excepciones justificadas, para fortalecer la legitimidad de los gobiernos y también planteó “blindar” el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para que no existan intenciones de eliminarlo.

“Aunque se dice que ya no está en la iniciativa pero lejos de debilitar al PREP hay que blindarlo y hay que extenderlo. De hecho, el INE debería de organizar el PREP y así está planteado nuestra iniciativa en cada una de las elecciones locales”, manifestó.

La iniciativa de reforma también contempla impulsar el voto electrónico de manera gradual y con auditorías técnicas que garanticen seguridad y verificabilidad.

“El voto electrónico. Nos parece que, claro, con una gradualidad, lo platicábamos ahorita en su instrumentación, programas piloto que garanticen además con auditorías técnicas de seguridad antes de escalarlo, que la gente pueda decir cómo verifico que se está contando mi voto”, apuntó Álvarez Máynez.

Asesinato de candidatos y las elecciones

El dirigente de Movimiento Ciudadano indicó que en su iniciativa, en caso de que un candidato sea asesinado, deberán anularse las elecciones en la jurisdicción donde se realice ese hecho.

“¿Cómo puede ser que maten a un candidato y elijamos a otro como si nada hubiera pasado?”, cuestionó.

El dirigente subrayó que su partido no se limitará a votar en contra de la iniciativa presidencial en materia electoral, sino que pretende colocar sobre la mesa un proyecto propio.

“El rol de una fuerza política no se puede limitar a votar en contra de una iniciativa o de una propuesta presentada por otra o por el gobierno, sino de presentar una alternativa”, afirmó.

Asimismo, destaca crear una circunscripción migrante con diez diputaciones electas por mexicanos residentes en el extranjero para facilitar su representación política.

Reducción del gasto público

En materia de financiamiento, el instituto político naranja propone reducir el gasto público y modificar la fórmula de distribución de recursos a los partidos políticos.

Según Máynez, estas medidas, junto con la eliminación de duplicidades entre organismos electorales, permitirían ahorrar hasta 45 mil millones de pesos en los próximos cuatro años.

