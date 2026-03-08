Recuento de feminicidios en el marco del #8M2026

Por: Blanca Ivonne Olvera Lezama

El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, al que en México llamamos 8M, es el día en que históricamente a nivel mundial, las mujeres salen a las calles y a las plazas públicas en favor de sus derechos humanos, así como para manifestarse en contra de la violencia que muchas padecen.

Y es que en 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 2,795 asesinatos de mujeres, de los cuales 721 se investigaron como feminicidios y 2,074 como homicidios dolosos, lo que representó ocho asesinatos violentos de mujeres a diario durante el año pasado.

Se percibe que la violencia feminicida se consuma en formas más crueles y violentas, en ocasiones, descaradamente en espacios públicos, donde los feminicidios son captados por cámaras de seguridad, difundiéndose las imágenes en redes sociales y medios de comunicación, como el caso de una mujer que fue violentada físicamente en un estacionamiento público, hecho por el que se investigó y sentenció por intento de feminicidio en enero de 2025 al influencer Rodolfo (Fofo) Márquez.

Otro caso, en el mismo año, fue en julio, en el que apareció de rodillas y con las manos atadas la maestra jubilada Irma Hernández Cruz, rodeada de hombres encapuchados con armas de fuego, la profesora solicitaba a sus compañeros taxistas cedieran ante la extorsión de la delincuencia organizada. Posteriormente, su cuerpo fue encontrado con signos de tortura, lo que habla por sí mismo de un feminicidio.

Un video que impactó es el ocurrido también en julio, en el que un sujeto de nombre Kevin, en plena calle en Guadalajara, disparó con arma de fuego contra Karla, quitándole la vida; en este mismo mes fue encontrado desmembrado y decapitado en Baja California, el cuerpo de Keila Nicole de 13 años, el agresor se inspiró en la serie Dexter para consumar el feminicidio.

Asimismo, los cuerpos de Margarita y de sus gemelas Medelin y Meredith, de 11 años, y Karla, de 9 años, fueron encontrados en un lugar público, con signos de lesiones por arma de fuego, por estas muertes su padrastro fue procesado por feminicidio.

En agosto, el cuerpo de Alma Elena, originaria de Chiapas, fue encontrado entre dos paredes de una construcción en la que trabajaba en la Ciudad de México.Trascendió que su pareja fue el responsable.

En septiembre, dos mujeres fueron víctimas de feminicidio con arma de fuego en Coatzintla y en Papantla en Veracruz. En octubre, en Puebla, cámaras de seguridad captaron a un hombre que abandonó en la calle el cuerpo semidesnudo de una mujer con signos de violencia en un carro de supermercado. Otro feminicidio fue el de Estefany Carmona Rojas, el responsable, al igual que la víctima, eran integrantes de la Guardia Nacional.

El 3 de marzo de 2026 se dio cuenta del feminicidio de Alexa, de 3 años, fue perpetrado con violencia extrema; su padrastro fue detenido como probable responsable.

La lista de feminicidios no termina, y con ello sobran razones para que las mujeres sigan saliendo a las calles el 8M en busca de una vida libre de violencia. Ni una más.