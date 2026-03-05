Britney Spears es arrestada por conducir ebria en California; esto se sabe 

La cantante estadounidense Britney Spears fue detenida la noche del miércoles 4 de marzo en el condado de Ventura, California, en Estados Unidos, tras ser interceptada por agentes de la California Highway Patrol bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con información difundida por el portal TMZ, la artista, de 42 años, fue arrestada alrededor de las 21:28 horas cuando circulaba por una zona cercana a su residencia. Tras la intervención policial, Spears fue trasladada a disposición de la policía local durante la madrugada del jueves y liberada horas después.

La cantante vuelve a ser noticia tras un nuevo incidente relacionado con su conducción.

Arresto de Britney Spears en California

La detención ocurrió la noche del miércoles cuando agentes de la California Highway Patrol realizaron una parada vehicular en el condado de Ventura. Según los reportes difundidos por TMZ, los oficiales interceptaron el automóvil que conducía la cantante tras detectar posibles irregularidades en su conducción.

Los informes indican que la artista fue esposada por los agentes y posteriormente trasladada bajo custodia a una dependencia del sheriff. El procedimiento se produjo cerca de las 21:30 horas, momento en el que comenzó el proceso de detención.

De acuerdo con la información disponible, Spears permaneció bajo custodia durante varias horas antes de ser liberada. El traslado a la oficina del sheriff se produjo alrededor de las tres de la madrugada.

El portal TMZ señaló que la cantante recuperó su libertad aproximadamente a las seis de la mañana del jueves. Hasta el momento, las autoridades del condado de Ventura no han emitido un comunicado oficial sobre los detalles del incidente.

La detención ocurrió en el condado de Ventura, California. (Foto: Grosby Group)

Qué se sabe del proceso legal tras la detención y la desaparición de su cuenta de Instagram

Tras el arresto, Britney Spears deberá presentarse ante la corte en los próximos meses para responder por el incidente. Según los reportes iniciales, la audiencia fue programada para el 4 de mayo.

Hasta ahora, no se ha confirmado públicamente qué cargos específicos podrían derivarse del episodio. Tampoco se han difundido detalles adicionales sobre las pruebas o evaluaciones realizadas por los agentes durante la detención.

Las autoridades locales no han emitido comentarios sobre el caso ni han confirmado oficialmente las circunstancias que motivaron la intervención policial.

De igual forma, representantes de la cantante y personas cercanas a su entorno no han publicado declaraciones públicas sobre el incidente. Tras el arresto, Spears eliminó su perfil de Instagram.

El caso vuelve a colocar a la artista en el centro de la atención mediática. IG: britneyspears

Antecedentes relacionados con la conducción de Britney Spears

El arresto ocurre después de varios episodios mediáticos relacionados con el comportamiento de Spears al volante. Uno de los más comentados ocurrió en octubre de 2025.

En ese momento, el Daily Mail publicó un video en el que se observa a la artista abandonar el restaurante Red-O en Thousand Oaks y subir a su automóvil. En las imágenes se aprecia cómo pone en marcha el vehículo mientras varias personas intentan persuadirla de no hacerlo.

Un testigo citado por ese medio declaró que “casi atropella a su amiga al salir del estacionamiento”. Las imágenes difundidas también mostraron maniobras irregulares durante el trayecto hacia su residencia.

Posteriormente, Spears negó que fuera ella quien conducía el automóvil en ese video. En sus redes sociales afirmó que se trataba de una persona que actuaba como “doble”.

Paralelamente, el gerente del restaurante Red-O, Oliver Wynn, defendió a Spears en declaraciones a Us Weekly, desmintiendo que la artista mostrara signos de embriaguez la noche del incidente. Según Wynn, “ella estaba muy tranquila y fue muy amable”, y en ningún momento pidió alcohol, aunque un seguidor le obsequió una copa de vino.

Britney hizo referencia al dolor emocional y al trauma que asegura haber vivido durante años. Grosby

Antecedentes legales en la vida pública de Britney Spears

A lo largo de su carrera, Britney Spears ha enfrentado otros episodios mediáticos relacionados con su conducción. Uno de los más recordados ocurrió en 2006.

En aquella ocasión fue fotografiada conduciendo con su hijo Sean Preston, de apenas cuatro meses, sentado en su regazo. La imagen generó una fuerte reacción pública en Estados Unidos.

Tras el incidente, Spears emitió una disculpa pública en la que describió el episodio como un “error” provocado por la presión de los paparazzi. La artista aseguró que los fotógrafos se habían comportado de forma “físicamente agresiva”.

Un año después, la cantante enfrentó cargos relacionados con un presunto choque y fuga, además de conducir sin licencia válida. En ese caso, el proceso judicial concluyó tras un acuerdo confidencial con el propietario del vehículo afectado.

En los últimos meses, Spears también ha sido noticia por decisiones relacionadas con su carrera. Informes recientes indicaron que la cantante vendió su catálogo musical por una cifra cercana a los 200 millones de dólares.

La operación financiera se produjo después de años de disputas legales relacionadas con la tutela que controló su patrimonio y sus decisiones personales durante más de una década.