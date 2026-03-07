VIDEO: Regresa la rivalidad entre 'Checo' Pérez y Liam Lawson

El regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la Fórmula 1 también significó revivir su rivalidad con Liam Lawson durante el Gran Premio de Australia, ronda inaugural de 2026.

Los dos pilotos protagonizaron dos encuentros en pista, en cuestión de minutos, durante el Gran Premio de México de 2024, momento en el que el tapatío estaba con la presión de mantenerse en Red Bull y el neozelandés buscaba ser la estrella en ascenso; eventualmente, reemplazaría a Pérez al arrancar el Mundial de 2025, pero sólo duró dos carreras por no entregar resultados.

Durante el Gran Premio de este sábado en Melbourne, las circunstancias de la carrera hicieron que Pérez y Lawson volvieran a cruzar caminos... e intercambiar pintura.

Así fue el nuevo episodio entre 'Checo' Pérez y Liam Lawson

El piloto de Racing Bulls había parado en los pits en la vuelta 12, mientras Pérez hizo un primer stint más largo.

Pero el neozelandés no escatimó en alcanzar al piloto de Cadillac, tomando cinco vueltas para erradicar su desventaja y hacer el rebase, aunque no sin antes protagonizar roces con sus monoplazas.

El primer intento fue en la Curva 3, cuando Lawson trató de superarlo por la parte exterior del circuito de Melbourne, aunque Pérez defendió bien su lugar. Más adelante, al negociar la Curva 10, Lawson prácticamente lo dejó sin espacio mientras rebasaba al tapatío por la línea interior.

Pérez ironizó con la situación, al reírse por la radiocomunicación.

Qué es lo que pasa con este tipo", expresó.

La maniobra fue investigada por la FIA, aunque no hubo acciones sobre ningún piloto.

Esto fue parte de una carrera en la que Sergio Pérez lidió constantemente con las vibraciones en el motor, además de que una pieza del barge board se desprendió en la segunda mitad del recorrido, generando un periodo breve de Auto de Seguridad Virtual.