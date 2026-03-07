“Las mexicanas están hechas de otro calibre”: Pedro López celebra filosofía de Charlyn Corral

Más que el resultado 1-0, el estratega Pedro López celebra la manera en que la Selección Mexicana Femenil se impuso a una de las selecciones más poderosas del continente, a Brasil. Incluso citó el emotivo discurso de Charlyn Corral de días pasados.

“Destacar como lo dijo el otro día en la mañanera Charlyn Corral, que las mexicanas están hechas de otro calibre y creo que se demuestra cada vez que tiene la oportunidad. No hemos enfrentado a Brasil como si fuera un equipo superior a nosotros, sino que hemos dado la cara y acabamos imponiéndonos”.

El seleccionador Pedro López también resaltó que el trabajo realizado desde su gestión hace un par de años, se vio reflejado ante Brasil, amistoso celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

“Ha sido un día muy bonito y sí es importante la victoria de hoy para que se repitan buenos resultados y que no sean hechos aislados nuestras victorias ante este tipo de equipos, sino que se repitan y no sea por casualidad. Es una victoria más y con la portería en cero.

“Nos encontramos en un partido con una difusión extraordinaria gracias a la federación y a ustedes, porque todo el mundo tenía en mente el partido de hoy y mucha gente lo habrá visto y lo habrá disfrutado. Habrán valorado lo que se está haciendo en México”, añadió Pedro López, también impresionado por la convocatoria de la afición; más de 25 mil almas.

Incluso el español Pedro López, campeón mundial con España Femenil Sub-20, admitió nuevas sensaciones por su estadía en nuestro país y por el cotejo contra Brasil.

“Me emocioné con la bandera me emocioné con el himno y me emocioné con el juego, con el ánimo de todo el público porque yo creo que entre todos conseguimos que fuera un día muy bonito, especial, y de estas jugadoras merece la pena apoyarlas”.

Sobre el proyecto de encontrar a su equipo ideal y la ruta para conseguir los boletos al Mundial Femenil de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, Pedro López dio una descripción.

“Lo bueno que tiene este equipo es que en esta convocatoria son 23 jugadoras y las otras 22 tienen que compensar con situaciones individuales, entonces vamos avanzando como equipo y no por hechos individuales”.