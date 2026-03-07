VIDEO: Oscar Piastri choca y se pierde el Gran Premio de Australia

Oscar Piastri ni siquiera toma parte del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, luego de chocar mientras se dirigía a la parrilla de salida.

A 40 minutos de comenzar la ronda inaugural del Mundial 2026, el australiano perdió el control de su McLaren al pasar por el bordillo externo de la Curva 4, impactando con la barrera de neumáticos.

Piastri salió por sus propios medios, pero no participará en la carrera de este domingo, en la cual había calificado en quinto lugar. Tras salir de su auto, saludó al público asistente en Albert Park.

VIDEO: Así fue el accidente de George Russell en las vueltas de calentamiento en Australia

Un total de 21 autos tomará la salida en el Gran Premio de Australia, en punto de las 22 hrs (Hora Ciudad de México). El británico George Russell saldrá en la pole position, con Sergio Pérez avanzando un lugar en la parrilla, tras la deserción de Russell.