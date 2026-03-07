Jean Pierre Arroyo sufre escalofriante lesión dentro del futbol de Ecuador

Jean Pierre Arroyo sufrió una escalofriante lesión en la victoria de su equipo Independiente del Valle ante la artera barrida de Brian Negro jugador del Mushuc Runa de Ecuador que vio la tarjeta roja de manera inmediata; fue retirado en ambulancia mientras sus compañeros lloraban.

Corría el segundo tiempo del compromiso cuando Jean Pierre Arroyo recibió un balón al espacio y logró imponerse por velocidad, quedando con espacio abierto de cara al arco rival, sin embargo, Brian Negro cometió una falta desleal y artera, fracturando al jugador de Independiente del Valle y protagonizando una de las lesiones más escalofriantes de los últimos meses.

Luego de que jugadores de la banca, y del mismo terreno de juego, enfrentaran a Brian Negro, el futbolista se atrevió a reclamarle al silbante por la tarjeta roja recibida, yéndose de la cancha y ocasionando una severa lesión a su compañero de profesión.

Estas fueron las imágenes que se vivieron desde el futbol de Ecuador, mismas que le comienzan a dar la vuelta al mundo:

Brian Negro ofreció sus disculpas hacia Jean Pierre Arroyo tras la lesión ocasionada, asegurando que en ningún momento fue su intención mostrando su apertura de hacerse presente en el hospital para dar su apoyo:

“Pedir disculpas, fue una jugada desafortunada donde le engancho el tobillo. Le engancho el tobillo al ser más rápido y pasó lo que pasó. Cuando salieron los locales del banco, me di cuenta. Desearle una buena operación y una pronta recuperación. Hablé con los del Mushuc (su equipo) para poder estar en el hospital y quedar a disposición”.

Entre lágrimas, sus compañeros se mantuvieron en el compromiso y lograron el triunfo con anotaciones de Matías Perelló sobre el final, manteniéndose con paso perfecto en este inicio de torneo en la Serie A de Ecuador.

BFG